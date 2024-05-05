Услышал аплодисменты и потерял сознание: история Героя Украины, который минным полем вытаскивал тела своих собратьев

Подполковник Государственной пограничной службы и Герой Украины Александр Марчук иногда, кажется, коллекционирует истории с войны. И они бывают как приятными, как спасение кота Бахмута с раненой лапой, так и довольно грустными.

Каждая из них без преувеличения тянет на отдельный фильм. Но не все пока можно рассказывать.

У Александра было множество ситуаций на грани. В Соледаре его группа зашла на задание, но не знала, что местность уже занял враг. Уничтожили полсотни вагнеровцев и вышли из оцепления.

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Когда освобождал Харьковскую область с собратьями, его догнала снайперская пуля. Спас спутниковый телефон, который дал командир, а он еще и брать не хотел.

Однако подполковник пограничной службы до сих пор смеется, как вспоминает, как узнал о том, что должен получить высшую награду — Герой Украины. Сказал, что это точно не о нем.

Ею Александра наградили за эвакуацией собратьев, погибших в штурме на Запорожском направлении, где враг долго не давал забрать тела.

Это был последний шанс. И он пошел по открытому заминированному полю, без сапера, чтобы не задерживаться.

Такое количество мин, которое было на Запорожском этом направлении, я нигде не видел. Отбрасывали ногами и палками неразорванные мины.

Тело собрата тоже было заминировано, но его удалось забрать. А когда вернулись, смежное подразделение ВСУ попросило Сашу забрать еще и их погибшего.

Снова полтора километра в одну сторону под палящим солнцем. Поскольку было очень тяжело, он принял решение, что побежит сам.

Я бежал снова, на колени становился, отключался, приходил в сознание и снова бежал с остатками тела.

Так поочередно удалось забрать с поля боя пятерых воинов. В прошлом закаленный марафонец в конце потерял сознание перед автомобилем.

Слышу уже по радиостанции, взаимодействующие и соседние наши подразделения хлопают, радуются. И потом я уже проснулся под капельницей стабпункта.

Это было в день его рождения. Перед каждым выходом Саша сознавал, что может не вернуться. Даже представлял, как будет выглядеть дата 3 августа — как день рождения и день смерти, если погибнет.

Однако ему удалось выбраться живым и все же вернуть тела собратьев их родным. Семьи позже еще долго звонили и благодарили его за то, что смогли похоронить своих героев.

Считал своим долгом освободить Украину от российских окупантов и боец ​​Дмитрий Рубашевский родом из Беларуси. Читай историю белорусского воина, который любил Украину больше всего.

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