Розповіді

Замість лікарняного ліжка — фронт! Історія сильного бійця, який попри онкологію став на захист України

Андрій Почтєв 13 Травня 2024, 21:30
боєць на псевдо Джонні

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