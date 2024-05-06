Без ног, отталкиваясь руками, полз к границе: история украинца, который не хотел жить в оккупации

Виктор Лаптев решился фактически переползти границу с Россией, лишь бы не жить в оккупации. Мужчину без ног на полпути к украинскому КПП встретили волонтеры.

Он говорит: понимал, что будет тяжело и был готов хоть несколько часов ползти, отталкиваясь руками. Там, в Луганской области, покинул дом, но в Киеве получил свободу.

Царевку Луганской области, откуда уехал Виктор с супругой, захватили в первые дни полномасштабной войны. Мужчина вспоминает, как 26 февраля 2022 года вышел на крыльцо и увидел, что на улице висят белые ленты напротив домов. А напротив его дома не висела.

Сейчас также смотрят

Теми белыми лентами оккупанты обозначали лояльных к себе. Семья Лаптевых такой не была, и неудивительно, что к ним вскоре пришли с обыском. Затем был второй и третий обыск.

Супруги сначала надеялись на скорейшее освобождение и потом поняли, что надо бежать. Но мужчине без ног такое путешествие спланировать было непросто. Решили идти через Покровку, потому что так быстрее и дешевле, чем через Европу.

До границы мужчину с женой из родной Царевки Луганской области довезли перевозчики. А дальше нужно было идти своими силами. Кресло колесное Виктор отдал жене, чтобы она на нем довезла вещи до границы. Потом она планировала вернуться за мужем, но ее не выпустили — было опасно.

Поэтому Виктор решил самостоятельно преодолеть необходимое расстояние до свободы. Надеялся на силу рук и устройство, которое использовал, когда неудобно было ехать на кресле. Так он привык передвигаться по дому и был уверен, что сможет преодолеть и этот путь.

Я понял, когда прошел полкилометра, что мне стало тяжело.

Именно в этот момент и пришла помощь. Это был волонтер Виталий. Он приветствовал мужчину с возвращением на подконтрольную Украине территорию. Но если бы семья эвакуировалась, например, в январе, то их никто бы не встретил. Тогда на дорогу волонтеры еще не выходили. Это считалось слишком опасным.

Волонтеры пошли на риск, потому что поняли, насколько многие без их поддержки теряют шанс на спасение из оккупации. Таким шансом воспользовались и Виктор с супругой.

В столице уже давно живут дети супругов. Сама же пара арендует комнату в гостиничном номере за свой счет. Виктор, когда устроится, хочет заняться волонтерством. А еще думает, как помочь воинам, потерявшим конечності на войне. Он сам в свое время нашел силы жить полноценно дальше.

Но в своем временном доме супруги мечтают о возвращении в родной, в Луганской области. Это будет возможно только после освобождения.

Украина для свободных людей. Здесь могут быть разные мнения, но волю ты начинаешь чувствовать, когда ее нет. Я там жил, ее нет. И быть не может.

Собрал рюкзак и ночью пробирался из оккупации Ивана Яковлевич. Читай историю 88-летнего патриота украинской земли, поражающего силой духа и выдержкой.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.