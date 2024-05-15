Розповіді

По рації передали — в окоп звалився “москаль”. Мобілізований житель Луганщини вийшов до прикордонників України

Діана Просяник, редакторка сайту 15 Травня 2024, 19:00
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