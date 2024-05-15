По рації передали — в окоп звалився “москаль”. Мобілізований житель Луганщини вийшов до прикордонників України

На Донеччині прикордонники бригади Помста взяли у полон жителя Луганщини. У лютому росіяни мобілізували його до свого війська. Чоловік без зброї та амуніції вийшов на українські позиції та пройшов декілька кілометрів, ховаючись від дронів.

Детальніше про історію чоловіка з Луганщини розповіли в Державній прикордонній службі України.

За словами прикордонників, чоловік уночі вийшов на позиції наших протитанкістів. Командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо Журналіст розповідає, що тієї ночі він мав мінятися та вже скинув із себе броню. Аж раптом по рації передають: в наш окоп завалився “москаль”.

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Журналіст каже: чоловіка врятувало від смерті лиш те, що коли він був вже на прицілі, командир побачив, що той був без зброї.

Протитанкіст на псевдо Обозний каже, як тільки ми його побачили, то він щирою українською закричав: “Хлопці, я свій!”

Затриманий не мав засобів захисту. За його словами, він був призваний до російської армії у лютому цього року, і розносив їжу для загарбників.

Прикордонники побачили, що в нього було два уламкових поранення. Обозний надавав полоненому першу домедичну допомогу. Він зазначає, що поки чоловік перебував у їхньому підвалі, його забезпечили їжею, надали меддопомогу. Усе згідно з Женевською конвенцією.

Якщо ми будемо ставитися до полонених так само як військовослужбовці Росії ставляться до нас, то чим ми кращі від них, — ділиться думками протитанкіст.

Раніше ми розповідали, історію бійця на псевдо Джонні, який попри онкологію став на захист України.

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