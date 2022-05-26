Рассказы

Продала рыжие косы, чтобы помочь ВСУ — трогательная история девятилетней Киры из Чернигова

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 26 мая 2022, 18:00
У Чернігові 9-річна дівчинка продала волосся, щоб допомогти ЗСУ
Фото: Суспильне

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