Продала рыжие косы, чтобы помочь ВСУ — трогательная история девятилетней Киры из Чернигова

Девятилетняя Кира из Чернигова решилась обрезать волосы, которые ни разу в жизни не подстригала. Проститься с косами девочка решила тогда, когда сидела вместе с семьей в укрытии, прячась от обстрелов. Историей Киры поделилось Суспільне.

Кира с родителями пошла в парикмахерскую, чтобы косы отрезали правильно и сделали девочке новую прическу. Во время процедуры она беспокоилась:

Странно очень. У меня сердце колотится, потому что я впервые в жизни стригу волосы. Что будет? Что со мной сделают?

Как пришла идея обрезать волосы

Ранее обрезать волосы Кире категорически запрещал отец:

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Папа был против, всегда. Всегда. Говорил: “У тебя шикарные волосы, никогда не будем их обрезать”.

Но когда он услышал цель своей дочери, согласился без колебаний. О возможности продажи волос Кира узнала в интернете:

— В интернете я увидела, что девушки обрезают волосы под каре и за это вообще можно получать деньги. Я раньше этого не знала. Я решила поехать в парикмахерскую, обрезать волосы, продать и отдать деньги на ВСУ, — делится девочка.

Родителей очень тронуло такое желание их дочери, так что они препятствовать не стали.

Я, конечно, не был против. Напротив, честно говоря, я чуть не заплакал. Это как-то так зацепило меня, — рассказывает отец Киры Иван.

Через два месяца вынашивания мысли девочка не передумала, наоборот — попросилась в парикмахерскую.

В семье Губиных четверо деток. Живут в Чернигове последние два года. Их дом пострадал от обстрелов россиянами, однако на вопрос, почему Кира на эти деньги не выбрала ремонт своей комнаты, ответила так:

Им не нужны какие-то подсветки в комнату. Им нужен, например, хлеб, еда, вода. Возможно, на рации какие-нибудь они собирают. Потому я им должна добавить. Я так думаю, что именно должна. Просто я хочу хоть что-нибудь сделать для ВСУ.

За срезанные косы девочка получила 3,5 тыс. грн. Эти деньги родители Киры перечислят на нужды своих знакомых военных, защищающих Луганскую область.

Кира надеется, что ее поступок вдохновит других на помощь ВСУ.

Люди подумают: “Маленькая девятилетняя девочка отрезала волосы и отдала деньги на ВСУ. Почему у меня много денег и я ничем не помогаю?” И, возможно, они что-нибудь дадут.

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