Продала руді коси, щоб допомогти ЗСУ — зворушлива історія дев’ятирічної Кіри з Чернігова

Дев’ятирічна Кіра з Чернігова наважилась обрізати волосся, яке жодного разу в житті не підстригала. Попрощатися з косами дівчинка вирішила тоді, коли сиділа разом з родиною в укритті, ховаючись від обстрілів. Історією Кіри поділилося Суспільне.

Кіра з батьками пішла в перукарню, щоб коси відрізали правильно та зробили дівчинці нову зачіску. Під час процедури вона переймалася:

Дивно дуже. У мене серце калатає, бо я вперше в житті стрижу волосся. Що буде? Що зі мною зроблять?

Як виникла ідея обрізати волосся

Раніше обрізати волосся Кірі категорично забороняв батько:

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Тато був проти, завжди. Завжди. Казав: “У тебе шикарне волосся, ніколи не будемо його обрізати”.

Але коли він почув мету своєї доньки — погодився без вагань. Про можливість продажу волосся Кіра дізналася в інтернеті:

В інтернеті я побачила, що дівчата обрізають волосся під каре і за це взагалі можна отримувати гроші. Я ж раніше цього не знала. Я вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ, — ділиться дівчинка.

Батьків дуже зворушило таке бажання їхньої доньки, тож вони перешкоджати не стали.

Я, звичайно, не був проти. Навпаки, чесно кажучи, я ледь не заплакав. Це якось так зачепило мене, — розповідає батько Кіри Іван.

Через два місяці виношування думки дівчинка не передумала, навпаки — попросилась у перукарню.

В родині Губіних четверо діток. Живуть у Чернігові останні два роки. Їхній будинок постраждав від обстрілів росіянами, проте на питання, чому Кіра на ці гроші не обрала ремонт своєї кімнати, відповіла так:

Їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що саме повинна. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ.

За зрізані коси дівчинка отримала 3,5 тис. грн. Ці гроші батьки Кіри перерахують на потреби своїх знайомих військових, які обороняють Луганщину.

Кіра сподівається, що її вчинок надихне інших на допомогу ЗСУ.

Люди подумають: “Маленька дев’ятирічна дівчинка відрізала волосся і віддала гроші на ЗСУ. Чому у мене є багато грошей і я нічим не допомагаю?” І, можливо, вони щось дадуть.

Раніше ми розповідали, як росіяни влаштували концтабір у селі Ягідне на Чернігівщині.