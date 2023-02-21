У меня пятеро детей и жена-украинка. История блогера Гуана, который показывает войну в Украине китайцам

До полномасштабного вторжения Гуан снимал свою семью и жизнь в Киеве, а после 24 февраля стал рассказывать своим китайским соотечественникам о войне России в Украине. А еще решил помогать людям, чьи дома уничтожили оккупанты. История блогера Гуана в Украине — в нашем материале.

Рассказывает о войне в Украине для китайцев — история блогера Гуана

Он родился и вырос в Китае, но Украину считает второй родиной. Гуан — блогер с аудиторией в 2 млн. В его багажнике восемь генераторов, а всего он уже приобрел около 50 за собственные деньги. Гуан говорит, что хочет помочь украинцам.

Гуан приезжает к людям, чьи дома больше всего пострадали от войны России. У Владимира из Калиновки сегодня день рождения, но пригласить гостя некуда, ведь дом разрушила ракета. Уцелела только летняя кухня, поэтому новый генератор заносят туда.

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До этого я вел семейный блог. У меня пятеро детей и жена-украинка. Началась война, и я захотел показать китайцам, что у нас происходит, про мир на самом деле, — рассказывает Гуан.

Больше всего Гуан хотел показать, что война принесла украинцам. В Tik-Tok у него 2 млн подписчиков, еще несколько тысяч в YouTube. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Гуану приходилось объяснять зрителям элементарное.

Первая реакция была не очень, аудитория думала, что россияне не бомбят мирное население, а здесь целыми семьями гибнут, бомбят постоянно, — вспоминает Гуан.

Гуану даже раз пришлось спорить с российским дипломатом на китайском телевидении.

Он рассказывал все, что им нужно, о фашистах. А я с ним спорил, сказал, что Бог все видит, — рассказывает Гуан.

В каждом разрушенном доме Гуан внимательно все снимает и слушает истории хозяев. У семьи Сергея Россия отобрала дом и машину. Здесь, в Макарове, россияне убили более 300 гражданских и военных украинцев.

Но семья не опускает руки и постепенно налаживает быт. Хозяева только жалуются, что когда выключают свет, дети не могут учиться, а на генератор не хватало средств. Теперь одним хлопотом меньше, ведь блогер Гуан подарил его семье.

Чтобы найти семьи, которые нуждаются в помощи больше всего, Гуан общается с местными волонтерами, но людей часто нужно еще уговорить принять помощь.

Люди думают, что находятся не в самых плохих условиях и говорят, что другим тоже нужна помощь. Очень скромные, — говорит местная волонтер.

Вера в победу и желание проявить доброту

Гуан хочет показать украинцам, что в мире больше добрых людей, неравнодушных, что доброта не зависит от цвета кожи, языка общения.

Свою семью он вывез в Швецию в начале полномасштабного вторжения. Жена родом из Винницкой области, а пятеро детей говорят на китайском и украинском. Гуан сожалеет, что в университете он изучал русский, поэтому постепенно учит украинский.

Теперь Гуан приехал к Инне, у которой Россия отобрала дом дважды. Сначала в 2014 году, во время оккупации Луганска, а теперь в Киевской области.

8 марта я уехала, а в конце месяца мне прислали видео, где дом разрушен, только моя кошка осталась, — плачет Инна.

Женщине Гуан дарит генератор и продукты. В своем блоге он расскажет об Инне еще. Женщина, у которой нет дома, показывает носки, которые вяжет для наших защитников.

Гуан говорит, что за 20 лет жизни в Украине чего только не видел. Говоря об украинцах, китаец теперь говорит “мы”.

Главное — это дух украинского народа, он непобедим. Я верю и вижу, что победа будет за Украиной, — говорит Гуан.

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