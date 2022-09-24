Робин Гуд Херсонской области: раскрывает коррупционные схемы и мечтает вернуться в родной Крым на бронированной технике

Военный ТрО Михаил Новосельцев родом из Крыма, после начала российской агрессии в 2014 году и аннексии полуострова, он переехал в Украину и уже девять лет не видел дома.

Он защищал Украину с оружием в АТО, а затем переехал в Херсонскую область, где активно занялся расследованием антикоррупционных схем по журналистской специальности.

С этого времени он выводил на чистую воду земельных хапуг в Херсокой области. С начала полномасштабного вторжения он соединил два своих лучших умения: держать оружие в руках и выводить на чистую воду.

Поэтому в начале агрессии он разрушил коррупционный генеральный план села Счасливцево. Тамошние земельные мафиози быстро побежали прислуживать оккупантам, как только они ворвались в область.

Те, кто когда-то разворовывал земли края, сразу пошли на сотрудничество с оккупантами. Чтобы вести борьбу с россиянами и их пособниками эффективнее, Михаил стал младшим лейтенантом Теробороны и отправился на Запорожское направление.

Он изучил все леса местности наизусть, как настоящий Робин Гуд, продолжает бороться за мир и справедливость, несмотря на постоянную угрозу жизни. Однажды он вместе с собратьями едва не погиб в Т72.

Рядом попал вражеский снаряд, загорелась лесопосадка и огонь быстро добрался до танка, из-за чего за считанные минуты сдетонировал боекомплект.

Сейчас здесь тихо, однако эта тишина обманчива. Совсем рядом сидит враг, есть прямая видимость, и в местности достают стрелковые снаряды.

51-летний Михаил Новосельцев гордится тем, какое профессиональное подразделение удалось создать всего за полгода.

В планах Михаила – вернуться к родному Джанкою, однако не на гражданском автобусе, а на бронированной технике.

Многим жителям Херсонской области пришлось покинуть свой дом в поисках безопасности. Читай, как ты можешь оформить пособие от ADRA Ukraine.

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