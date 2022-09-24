Робін Гуд Херсонщини: викриває корупційні схеми та мріє повернутись в рідний Крим на броньованій техніці

Військовий ТрО Михайло Новосельцев родом з Криму, після початку російської агресії у 2014 році та анексії півострова він переїхав в Україну і вже дев’ять років не бачив дому.

Він захищав Україну зі зброєю в АТО, а потім переїхав до Херсонщини, де активно зайнявся розслідуванням антикорупційних схем за журналістським фахом.

З того часу він виводив на чисту воду земельних хапуг на Херсонщині. З початку повномасштабного вторгнення він поєднав два своїх найкращих вміння: тримати зброю в руках та виводити на чисту воду.

Отож на початку агресії він зруйнував корупційний генеральний план села Щасливцеве. Тамтешні земельні мафіозі хутко побігли прислужувати окупантам, щойно ті вдерлися на Херсонщину.

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Ті, хто колись розкрадав землі краю, одразу пішли на співпрацю з окупантами. Тож, аби вести боротьбу з окупантами та їхніми посібниками ефективніше, Михайло став молодшим лейтенантом Тероборони й відправився на Запорізький напрямок.

Він вивчив всі ліси місцевості на пам’ять, як справжній Робін Гуд, продовжує боротися за мир та справедливість попри постійну загрозу життю. Одного разу він разом з побратимами ледь не загинув в Т72.

Поруч поцілив ворожий снаряд, зайнялася лісопосадка, й вогнище швидко дісталося до танку, через що за лічені хвилини здетонував боєкомплект.

Зараз тут тихо, однак ця тиша оманлива. Зовсім поруч сидить ворог, є пряма видимість, а до місцевості дістають стрілкові снаряди.

51-річний Михайло Новосельцев пишається тим, який професійний підрозділ вдалося створити всього за пів року.

В планах на майбутнє Михайла — повернутися до рідного Джанкою, проте не на цивільному автобусі, а на броньованій техніці.

Багатьом жителям Херсонської області довелося покинути свій дім в пошуках безпеки. Часто фінансово дуже важко, тож читай, як ти можеш оформити грошову допомогу від ADRA Ukraine.

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