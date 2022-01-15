С гордо поднятой головой: история Насти из Харькова, которая из изгоя превратилась в чемпионку

“Девочка из космоса”, так любяще называет 12-летнюю Анастасию ее мама. Вместе с дочерью они живут в Харькове.

У Насти — алопеция, то есть облысение. Терять волосы она начала с трех лет. Из-за этого на девочку тыкали пальцем и даже попросили забрать из садика.

Однако превратить своего ребенка в отшельницу Валерия не позволила и научила её никогда не прятаться за париком. А еще отвела на гимнастику, где Настюша стала абсолютной чемпионкой Украины.

О сильной духом девочке — дальше.

Настя родилась здоровой, и к трем годам отрастила шикарную шевелюру. Однако вскоре у нее начали появляться залысины, и буквально через полгода она потеряла абсолютно все волосы.

Сначала она (дочь — ред.) думала, что это я отрезаю ей волосы, что это я ее полностью остригла. Поэтому часто меня спрашивала: “Зачем ты это делаешь?”, — вспоминает Валерия.

В том, что девочка ничем не болеет, заверили отечественные медики, а до этого — врачи в Израиле. Вот только почему у тогда еще трехлетнего ребенка начали выпадать волосы — не смог объяснить ни один из специалистов.

С их потерей Настя долго привыкала к своему отражению в зеркале. Ведь вернуть косы было невозможно — никакие уколы и терапии не помогали.

Но больше всего, как говорит Валерия, не готовыми воспринимать ребенка, который не похож на других, были люди вокруг.

Однажды на день рождения девочки женщину попросили, чтобы они с дочерью навсегда покинули детский сад.

После праздника меня позвала директор и сказала, что Насте нужно сегодня же покинуть детский сад, потому что над ней смеются дети, а воспитателям никогда объяснять детям и их родителям, что с ней не так, — рассказывает мама юной спортсменки.

Валерии посоветовали уйти и закрыть ребенка дома. Однако прятать дочь от мира женщина отказалась. В шесть лет Анастасия начала занятия гимнастикой и почти сразу вышла на сцену.

— Мы с ней работаем, как со всеми, даже больше, потому что она может больше других. Случается, что на соревнованиях люди, судьи спрашивают: “Что с ребенком? Здоров ли он”, но поскольку мы часто выступаем — ее уже все знают, — отмечает тренер Насти по гимнастике Алиса Бойко.

Мама девочки говорит, что был момент, когда дочь захотела посмотреть, как это быть с волосами.

Впоследствии они заказали в итальянском трихологическом центре специальный парик. Его можно было долго не снимать.

Настя носила его на прогулки и ходила с ним в школу. Но тренироваться в парике у нее не получалось, каждый раз приходилось снимать и снова испытывать стресс.

Поэтому мать решила — больше никаких париков.

С тех пор, как уверяет Настя, она преодолела свои страхи и депрессию. У них с мамой есть свой метод, как бороться с насмешками — гордо поднимать голову вверх.

На сегодня девочка уже побывала на соревнованиях в Риме, Будапеште, Украине, поэтому все ее медали и кубки невозможно удержать в руках.

А с прошлогоднего чемпионата Украины, который прошел в Ужгороде, она привезла семь наград. Более того, стала абсолютной чемпионкой страны по художественной гимнастике физкультурно-спортивного общества Спартак.

Я хочу достичь своей цели, и буду идти до конца, даже если буду уставать и будут сдавать нервы, — говорит сильная духом Настя.

И добавляет, что сегодня мечтает попасть в сборную, а затем поехать на Олимпиаду и привезти оттуда золото. Девочка верит, что ее пример может вдохновить и других людей превратить свои особенности в преимущества.

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