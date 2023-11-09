Я не мог оставить врага безнаказанным: история штурмовика, ставшего кавалером Ордена имени Богдана Хмельницкого

Украинские военные проявляют большое мужество на поле боя и удачно выполняют задания, за что получают государственные награды.

Так, штурмовик одного из подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Вампир стал кавалером Ордена имени Богдана Хмельницкого III степени. Эту награду боец получил за смелость и отвагу, которую проявил в боях за свободу Украины. Его историю рассказали в 37-й бригаде.

Не мог оставить врага безнаказанным

Парень родом из Харькова, до полномасштабной войны учился в университете и ездил на заработки за границу. Когда началась полномасштабная война, он был еще студентом, но окончил учебное заведение и военную кафедру. После этого присоединился к рядам ВСУ.

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Тогда оккупанты уже подходили к его родному городу, поэтому Вампир решил присоединиться к 37-й бригаде.

— Я чувствовал, что так должно быть, поскольку оккупанты к тому времени уже подходили к моему родному городу, и я должен был встать на защиту Родины. За год полномасштабной войны враг разрушил более 60% построек в моем родном городе. Я не мог это оставить безнаказанным, — акцентирует парень.

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Взял на себя командование

Когда началась наступательная операция на юге Донецкой области, Вампир был вынужден временно взять под собственное командование роту морской пехоты. Командира роты ранили в бою, поэтому его должен был кто-то заменить. Военный говорит, что этот момент был самым ответственным в его жизни.

Я чувствовал, что от моих решений и от того, как я буду реагировать в определенных ситуациях, зависят жизнь моих собратьев. Это очень высокая ответственность и очень тяжелая работа, — утверждает боец.

Он отмечает, что в окопах проще, а ты можешь видеть цель. Когда командир подразделения вернулся, Вампир снова встал в ряды штурмового подразделения. Он отмечает, что штурмовики — первооткрыватели, они стоят на острие атак и первыми принимают удар.

— Далеко не все хотят служить в штурмовых подразделениях, но люди должны понимать, что это действительно большая честь быть причастным к таким историческим событиям, — рассказывает штурмовик.

Вампир говорит, что победа может быть только тогда, когда врага удастся вытеснить к границам Украины. Он считает, что это единственный надежный способ заставить врага капитулировать и отказаться от имперских замашек.

— Россияне отсюда никуда не уйдут, если их не выгнать. Если под контролем врага останется даже самый маленький населенный пункт, у них будет желание захватить соседний, а за ним следующий, — уверен он.

Поэтому Вампир отмечает, что Украину можно защитить только боем и нужно присоединяться к рядам ВСУ.

Иногда военные делают невероятные вещи, которые нас удивляют. Ранее мы рассказывали историю Дениса Дидичука, защитившего Одессу двумя ракетами.

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