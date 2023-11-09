Я не міг залишити ворога безкарним: історія штурмовика, який став кавалером Ордену імені Богдана Хмельницького

Українські військові проявляють неабияку мужність на полі бою та вдало виконують завдання, за що отримують державні нагороди.

Так, штурмовик одного з підрозділів 37-ої окремої бригади морської піхоти на псевдо Вампір став кавалером Ордену імені Богдана Хмельницького III ступеня. Цю нагороду боєць отримав за сміливість та відважність, яку проявив у боях за свободу України. Його історію розповіли у 37-ій бригаді.

Не міг залишити ворога безкарним

Хлопець родом з Харкова, до повномасштабної війни навчався в університеті та їздив на заробітки за кордон. Коли розпочалася повномасштабна війна, він був ще студентом, але закінчив навчальний заклад та військову кафедру. Після цього приєднався до лав ЗСУ.

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Тоді окупанти вже підходили до його рідного міста, тому Вампір вирішив приєднатися до 37-ої бригади.

— Я відчував, що так має бути, оскільки окупанти на той час вже підходили до мого рідного міста і я мав встати на захист Батьківщини. За рік повномасштабної війни ворог зруйнував та понівечив понад 60% будівель у моєму рідному місті. Я не міг це залишити для них безкарним, — акцентує хлопець.

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Взяв на себе командування

Коли розпочалася наступальна операція на півдні Донецької області, Вампір був вимушений тимчасово взяти під власне командування роту морської піхоти. Командира роти поранили в бою, тому його мав хтось замінити. Військовий каже, що цей момент був найвідповідальнішим у його житті.

Я відчував, що від моїх рішень та від того, як буду реагувати в певних ситуаціях, залежать життя моїх побратимів. Це дуже висока відповідальність та дуже важка робота, — стверджує боєць.

Він зазначає, що в окопах простіше, а ти можеш бачити ціль. Коли командир підрозділу повернувся, Вампір повернувся до штурмового підрозділу. Він зазначає, що штурмовики — першовідкривачі, вони стоять на вістрі атак та першими приймають удар.

— Далеко не всі хочуть служити у штурмових підрозділах, але люди мають розуміти, що це насправді велика честь бути дотичним до таких історичних подій, — розповідає штурмовик.

Вампір каже, що перемога може бути лише тоді, коли ворога вдасться витіснити до кордонів України. Він вважає, що це єдиний надійний спосіб змусити ворога капітулювати та відмовитись від імперських замашок.

— Росіяни звідси нікуди не підуть, якщо їх силоміць не вигнати. Якщо під контролем ворога залишиться навіть найменший населений пункт, у них буде бажання захопити сусідній, а за ним наступний, — впевнений він.

Тому Вампір наголошує, що Україну можна захистити лише боєм і треба приєднуватися до лав ЗСУ.

Інколи військові роблять неймовірні речі, які нас дивують. Раніше ми розповідали історію Дениса Дідичука, який захистив Одесу двома ракетами.

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