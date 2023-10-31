Проміняв клубні вечірки та музику на гуркіт автомату! Історія бійця на псевдо Діджей

На Запорізькому напрямку нині б’є ворогів ветеран АТО і діджей, що колись успішно виступав у відомих столичних закладах. Він покинув усе і повернувся до війська, коли побачив у себе на порозі, в рідному Ірпені, орду загарбників. Щоправда, остаточно музику він не залишив, бо саме з неї досі черпає натхнення.

Історія військового на псевдо Діджей

Він змінив діджейський пульт на автомат, гучні клубні вечірки — на гуркіт бойовищ, утім добре пам’ятає клуби, де колись виступав. Та й псевдо тут має відповідне — Діджей.

31-річний музика, що нині б’ється із ворогом на Запоріжжі, родом з Ірпеня. Воював, каже, ще 2014 року і повернувся до війська торік у лютому, як вгледів ворога вже у себе на порозі.

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Ветеран АТО дивом вижив, коли виходили з Ірпеня. Цивільну колону тоді росіяни поціляли з таких саме БМП, на яких нині він із побратимами мстиво гамселить росіян.

Ми виїжджали — там машини розстріляли з цивільними з того району, де я живу. Я в машині їхав, по мені стріляли, — розповідає Діджей.

Нині ж у перервах між боями Діджей з побратимами шліфують майстерність знищення численних терористів. Досвідчений вояка твердить, що стереотип про криворуких росіян на тому боці — примарний. Росіяни вчаться воювати та й окопуються добряче.

За розраду між боями та вишколами він має записи клубної музики на телефоні. А після перемоги Діджей мріє повернутися до справи життя.

Це драйв, одразу посмішка на обличчі. Це дуже круто, — посміхаючись розповідає Діджей.

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