Кожен бій — це кров та піт піхотинців: унікальний репортаж із “зачарованого” Серебрянського лісу

Команда Фактів ICTV розпитала оборонців Серебрянського лісу щодо ситуації на Кремінському напрямку. Командир взводу розвідки 67 ОМБр Добровольчого Українського Корпусу на псевдо Батя і командир роти другого стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК на псевдо Норд розповіли про те, що окупанти штурмують позиції наших хлопців ледь не щодня, але ворог отримує гідну відсіч і не має змоги просуватись вперед.

Серебрянський ліс називають зачарованим, бо саме тут тривають тяжкі бої й потрапити сюди вкрай важко. Ліс має вигляд сухого і випаленого. Окупанти закидують його фосфором і запальничками, за лічені хвилини все загоряється. Гасити таке дуже важко.

Прильоти тут стабільні — і вранці, і ввечері. Попри міномети і гради ще й авіація прилітає по 2-3 рази на день — рано в обід і вечір — Су або вертольоти засипають дороги. Гаубиці 150-го калібру позалишали у лісі безліч кратерів.

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Іноді нашим військовим доводиться весь день не вилазити із бліндажа, хіба тільки щоб донести бойовий комплект. Зараз ворог активізувався. Мінометники працюють майже цілодобово.

Я роблю смерть ворогам і відчуваю радість, — каже один з мінометників.

Командир взводу розвідки розповів про активізацію бойових дій в районі Серебрянського лісу у напрямку Кремінної. Задача розвідки вчасно прийти на підмогу бійцям. Останнього разу, розповідає командир, їх терміново відправили сюди, давши кілька годин на відпочинок. Тоді російські війська відбили їхню позицію і захопили її. Вони підійшли впритул, і коли ворог пішов у наступ, наші перебили їх, вибивши з позиції.

Тих, що були в бліндажах і окопах, ми ліквідували. Інші втекли у ліс, та так тікали, що знімали на ходу розгрузки та бронежилети, — розповідає Батя.

Норд каже, що перед кожним штурмом противник здійснює артпідготовку по об’єкту, який планують штурмувати. Після цього вже піхота зі стрілковою зброєю біжить штурмувати об’єкт. І ось задача роти — це відбиття цих штурмових атак.

Кожен бій — це кров, піт піхотинців, які тримають ці рубежі, це їхні старання, зусилля і залізна воля, яка не дає противнику просунутися вперед, — зазначає Норд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію захисника Геннадія Сисоєва та як можна йому допомогти.

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