Тягнуся взяти автомат, а руки немає. Історія захисника Геннадія Сисоєва та як можна йому допомогти

Він планував нищити окупантів аж до перемоги, але ворожий обстріл усе змінив. Військовослужбовець Геннадій Сисоєв втратив праву руку у важких боях на Донеччині. Ампутація дуже коротка, тому звичайне протезування захиснику не підходить.

Але вихід, щоб повернутися до нормального життя, є — це унікальне для України остеоінтеграційне протезування. Дві складні операції йому зроблять безкоштовно. Проте знайти гроші на біонічний протез Геннадію доведеться самотужки.

Нова рука для захисника коштуватиме майже 3 млн грн. І воїн зараз неабияк потребує нашої підтримки. Читай, як допомогти захиснику Геннадію Сисоєву.

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Втратив руку у важких боях: історія Геннадія Сисоєва

Геннадій вирішив піти добровольцем на фронт у липні 2022. Тоді росіяни обстріляли багатоповерхівку у Кривому Розі, де він жив. Загинули двоє сусідок, а потім чоловік зрозумів, що терпіти немає сил.

Для цього вчинку мені вистачило одного обстрілу мого району. Зрозумів, що краще піти щось зробити, ніж просто чекати, доки до тебе прилетить, — розповідає захисник.

До цього він ніколи не служив в армії та не тримав зброї у руках, каже, був пацифістом. Спершу він пройшов навчання, потім — важкі місяці боїв у Бахмуті. Чоловік служив у складі батальйону, який здійснював штурмову розвідку.

Одного ранку він разом з побратимами потрапив під танковий обстріл росіян. Один зі снарядів розірвався надто близько.

Спершу після вибуху було відчуття заніміння руки, наче вдарили. Тягнуся взяти автомат, а руки немає. Стало страшно, хвилини за дві бажання жити перебороло страх, — ділиться Геннадій.

Праву руку ампутували відразу. Звикати до нового життя було складно. Каже, зараз не може робити 70% того, що вмів раніше.

Найгірше — постійні фантомні болі. Через них Геннадій майже не спить. З протезом має стати легше. Але він коштує майже 3 млн, які потрібно зібрати самостійно, операцію зроблять безкоштовно.

Допомогти захиснику зібрати на біонічний протез можна за цими реквізитами:

5375411208806344

QR-код на головному фото або у відеосюжеті.

Необхідна сума — 2 млн 850 тис. грн. Самостійно зібрати таку суму військовий не може. Геннадій вірить у допомогу небайдужих, і те, що добрі люди в Україні є.

Він називає себе щасливцем, бо вдалося вибратися з пекла війни. Тому вірить, що йому пощастить повернутися до нормального життя уже з новим біонічним протезом. Геннадій має важливі плани на життя — створити родину, якої в нього ніколи не було.

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