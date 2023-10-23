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Відпрошувалася з лекцій, щоб рятувати військових. Історія Катерини, яка в 19 стала бойовою медикинею

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 23 Жовтня 2023, 14:00

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