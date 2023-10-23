Відпрошувалася з лекцій, щоб рятувати військових. Історія Катерини, яка в 19 стала бойовою медикинею

Їй 19, і вона вже рятує поранених на одному з найгарячіших напрямків фронту — Запорізькому. Дніпрянка Катерина після закінчення навчання у медколеджі без вагань стала до лав 108-ї окремої бригади тероборони.

Уже півроку на посаді бойової медикині дівчина надає допомогу нашим захисникам перед евакуацією до стабпункту і постійно вчиться. Катерина каже, не могла інакше, бо її рідний брат нині теж захищає Україну.

У свої 19 стала бойовою медикинею: історія Катерини з Дніпра

Катерина розповідає, колись з мамою дивилася фільм про військових, де розповідали про медиків, які працюють на фронті. Ще тоді вона подумала, що теж хоче стати медикинею. У 2014-му Катерина разом з мамою ходила до поранених бійців, це дуже закарбувалося у пам’яті.

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Ходили у шпиталь якось чергувати, потім на вокзал. Мили, допомагали переносити речі, потім у мами з’явилася там зміна, тож я була часто з нею, — розповідає дівчина.

Згодом Катерина почала втілювати свою мрію про медицину. Три роки тому вона вступила до коледжу, та в один з ранків її розбудила повномасштабна війна. Захищати Україну з перших днів повномасштабної війни пішов її старший брат.

Доводилося відпрошуватися з лекцій, бо їдемо до бійців навчати. Я й так вчуся у медичному коледжі, в мене вже є якісь розуміння, що відбувається з людським тілом.

Щойно закінчила навчання, відразу пішла на фронт бойовою медикинею. Уже півроку Катерина надає допомогу пораненим бійцям. Спершу було тяжко, дівчина відчувала ступор, найважчим, каже, було розібратися, як бинтувати плече.

Скільком допомогла — уже не рахує. Роботи вистачає щодня, пригадує, як важкому пораненому довелося не тільки надавати допомогу, а й заговорювати. Розпитувала про родину, аби чоловік не втрачав свідомість.

Керівник медичної служби підрозділу Іван розповідає: деколи для порятунку потрібні кілька людей, тому це завжди командна робота. Катерина про свій вибір не шкодує. Рятуватиме бійців до перемоги.

Я знайшла своє місце, бачу, чим можу займатися далі. Мені подобається. Якби можна було повернутися в минуле, я б пішла так само, — розповідає бойова медикиня Катерина.

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