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Постійною темою для спілкування була їжа — історія незламного прикордонника про російський полон

Мирослава Соколовська, Журналістка програми Факти ICTV 21 Жовтня 2023, 21:00
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