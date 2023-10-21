Постійною темою для спілкування була їжа — історія незламного прикордонника про російський полон

Після Оленівки він майже рік проходив лікування та реабілітацію. 30-річний прикордонник Ярослав Бердников у жорстоких боях за рідне місто Маріуполь зазнав тяжкого поранення. Дивом йому вдалося врятуватися.

Без належної медичної допомоги пробув у полоні росіян до листопада 2022 року. Потім на нього чекали місяці лікування в Україні та за кордоном. Зараз він знову у строю та проходить службу на Львівщині.

Про поранення у Маріуполі та Азовсталь

У прикордонних військах Ярослав понад десять років, повномасштабну війну зустрів у рідному Маріуполі. 28 березня 2022 року зазнав важкого поранення, російський танк обстріляв позиції, через щільний вогонь бійця вдалося евакуювати лише через 8 годин. Довелося їхати заблокованими дорогами, а потім плести катером до Азовсталі.

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На морі був дуже великий шторм, ми ледве не перекинулися кілька разів. На під’їзді до Азовсталі у нас почав виходити з ладу двигун. Думали, що нас підіб’ють, — згадує прикордонник.

Але бійцям вдалося дістатися до Азовсталі, там медики змогли надати Ярославу допомогу та оглянути його розтрощену руку. Йому почистили рану, подіставали уламки кісток, сміття та перев’язали руку.

Про перебування у полоні

У травні чоловік з іншими бійцями вийшов з Азовсталі. В полоні в Оленівці він не отримував жодної медичної допомоги. Там боєць пробув півроку.

Постійною темою для спілкування була їжа. Усі хотіли або солодкого, або солоного. Постійно розказували якісь рецепти, чи що вигадаємо, коли вийдемо з полону.

Каже, що повернення додому було найкращим відчуттям. Під час довгого лікування та реабілітації лікарі зберегли Ярославу руку, однак повністю відновити її функції не вдалося.

Прикордонники у Маріуполі одними з перших зустріли ворога. Раніше ми розповідали історію прикордонника Ігоря про бої в Маріуполі, поранення та полон.

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