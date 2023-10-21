Постоянной темой для общения была еда — история несокрушимого пограничника о российском плену

После Еленовки он почти год проходил лечение и реабилитацию. 30-летний пограничник Ярослав Бердников в жестоких боях за родной город Мариуполь получил тяжелое ранение. Чудом ему удалось спастись.

Без должной медицинской помощи пробыл у россиян в плену до ноября 2022 года. Потом его ждали месяцы лечения в Украине и за границей. Сейчас он снова в строю и проходит службу во Львовской области.

О ранениях в Мариуполе и Азовстале

В пограничных войсках Ярослав больше десяти лет, полномасштабную войну встретил в родном Мариуполе. 28 марта 2022 года получил тяжелое ранение, российский танк обстрелял позиции, из-за плотного огня бойца удалось эвакуировать только через 8 часов. Пришлось ехать по заблокированным дорогам, а потом плести катером на Азовсталь.

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На море был очень большой шторм, мы едва не перевернулись несколько раз. На подъезде к Азовстали у нас начал выходить из строя двигатель. Думали, что нас подобьют, — вспоминает пограничник.

Но бойцам удалось добраться до Азовстали, там медики смогли оказать Ярославу помощь и осмотреть его разбитую руку. Ему почистили рану, повынимали обломки костей, мусор и перевязали руку.

О пребывании в плену

В мае мужчина с другими бойцами вышли из Азовстали. В плену в Еленовке он не получал никакой медицинской помощи. Там боец пробыл полгода.

Постоянной темой для общения была еда. Все хотели либо сладкого, либо соленого. Постоянно рассказывали какие-то рецепты или что придумаем, когда выйдем из плена.

Говорит, что возвращение домой было лучшим чувством. Во время длительного лечения и реабилитации врачи сохранили руку Ярославу, однако полностью восстановить ее функции не удалось.

Пограничники в Мариуполе одними из первых встретили врага. Ранее мы рассказывали историю пограничника Игоря о боях в Мариуполе, ранениях и плену.

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