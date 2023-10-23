Отпрашивалась с лекций, чтобы спасать военных. История Катерины, которая в 19 лет стала боевым медиком

Ей 19, и она уже спасает раненых на одном из самых горячих участков фронта — Запорожском. Днепрянка Катерина после окончания медицинского колледжа вступила в 108-ю отдельную бригаду ТрО.

Уже полгода на должности боевого медика девушка помогает нашим защитникам перед эвакуацией на стабпункт, и постоянно учится. Катерина говорит, не могла иначе, потому что ее родной брат сейчас тоже защищает Украину.

В свои 19 стала боевым медиком: история Катерины из Днепра

Катерина рассказывает, когда-то с мамой смотрела фильм о военных, где рассказывали о медиках, работающих на фронте. Еще тогда она подумала, что тоже хочет стать медиком. В 2014 году Екатерина вместе с мамой ходила к раненым бойцам, это очень запомнилось.

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Ходили в госпиталь как-то дежурить, потом на вокзал. Мыли, помогали переносить вещи, потом у мамы появилась там смена, так что я была часто с ней, — рассказывает девушка.

Позже Катерина начала воплощать свою мечту о медицине. Три года назад она поступила в колледж, но в одно утро ее разбудила полномасштабная война. Защищать Украину с первых дней полномасштабной войны пошел ее старший брат.

Приходилось отпрашиваться с лекций, потому что едем к бойцам учить. Я и так учусь в медицинском колледже, у меня уже есть какие-то понимания, что происходит с человеческим телом.

Как только закончила учебу, сразу пошла на фронт боевым медиком. Уже полгода Катерина помогает раненым бойцам. Сначала было тяжело, девушка ощущала ступор, самым трудным, говорит, было разобраться, как бинтовать плечо.

Скольким помогла — уже не считает. Работы хватает каждый день, вспоминает, как тяжелому раненому пришлось не только оказывать помощь, но и заговаривать. Расспрашивала о семье, чтобы мужчина не терял сознания.

Руководитель медицинской службы подразделения Иван рассказывает, иногда для спасения нужно несколько человек, поэтому это всегда командная работа. Катерина о своем выборе не жалеет. Будет спасать бойцов до победы.

Я нашла свое место, вижу, чем могу заниматься дальше. Мне нравится. Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы пошла так же, — рассказывает боевой медик Катерина.

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