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Отпрашивалась с лекций, чтобы спасать военных. История Катерины, которая в 19 лет стала боевым медиком

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 23 октября 2023, 14:00

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