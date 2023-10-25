Тянусь взять автомат, а руки нет. История защитника Геннадия Сысоева и как можно ему помочь

Он планировал уничтожать оккупантов вплоть до победы, но вражеский обстрел все изменил. Военнослужащий Геннадий Сысоев потерял правую руку в тяжелых боях в Донецкой области. Ампутация очень короткая, поэтому обычное протезирование защитнику не подходит.

Но выход вернуться к нормальной жизни есть — это уникальное для Украины остеоинтеграционное протезирование. Две сложные операции ему сделают бесплатно. Однако найти деньги на бионический протез Геннадию придется самостоятельно.

Новая рука для защитника обойдется почти в 3 млн грн. И воин сейчас очень нуждается в нашей поддержке. Читай, как помочь защитнику Геннадию Сысоеву.

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Потерял руку в тяжелых боях: история Геннадия Сысоева

Геннадий решил пойти добровольцем на фронт в июле 2022 года. Тогда россияне обстреляли многоэтажку в Кривом Роге, где он жил. Погибли две соседки, а потом мужчина понял, что терпеть нет сил.

Для этого поступка мне хватило одного обстрела моего района. Понял, что лучше пойти что-нибудь сделать, чем просто ждать, пока к тебе прилетит, — рассказывает защитник.

До этого он никогда не служил в армии и не держал оружие в руках, говорит, был пацифистом. Сначала он прошел обучение, потом — тяжелые месяцы боев в Бахмуте. Мужчина служил в составе батальона, осуществлявшего штурмовую разведку.

Однажды утром он вместе с собратьями попал под танковый обстрел россиян. Один из снарядов разорвался слишком близко.

Сначала после взрыва было чувство онемения руки, словно ударили. Тянусь взять автомат, а руки нет. Стало страшно, минуты через две желание жить преодолело страх, — делится Геннадий.

Правую руку ампутировали сразу. Привыкать к новой жизни было сложно. Говорит, сейчас не может делать 70% из того, что умел раньше.

Но хуже всего — постоянные фантомные боли. Из-за них Геннадий почти не спит. С протезом должно стать легче. Но он стоит почти 3 млн, которые нужно собрать самостоятельно, операцию сделают бесплатно.

Помочь защитнику собрать на бионический протез можно по этим реквизитам:

5375411208806344

QR-код на главном фото или в видеосюжете.

Необходимая сумма — 2 млн 850 тыс. грн. Самостоятельно собрать такую сумму военный не может. Геннадий верит в помощь неравнодушных, что хорошие люди есть.

Он называет себя счастливчиком, потому что удалось выбраться из ада войны. Поэтому верит, что ему удастся вернуться к нормальной жизни с новым бионическим протезом. У Геннадия важные планы на жизнь — создать семью, которой у него никогда не было.

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