Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута

На південь від Бахмута росіяни зазнали значних втрат і позбулися стратегічних позицій. Українське військо, хоч і повільно, але тисне та просувається на цьому напрямку. Водночас дощі, багнюка, непроїзні ґрунтові дороги ускладнюють чимало операцій.

Через пізній світанок під Бахмутом артилеристам доводиться чекати, коли сонце вийде з-за хмар. Лише потім можна починати налаштовуватись.

Якби не було сонечка, то довелося б орієнтуватись з магнітом. Але з ним вже були проблеми в цій місцевості, — розповідає військовослужбовець 93 механізованої бригади Холодний Яр Андрій.

Андрій був вчителем математики та інформатики в сільській школі. А тепер він з побратимами своїми артустановками підтримують та прикривають просування піхоти під Бахмутом.

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Замаскувавши техніку, вони з побратимами чекають наказу. Але не встигши дійти до бліндажа, артилеристи чують команду до бою.

Працює самохідна артилерійська установка Гвоздика. Після закінчення роботи доводиться швидко змінювати місце розташування, оскільки будь-якої миті може прилетіти відповідь від ворога.

Я б сказав, що це навіть дуже прицільна зброя, коли працюєш по наведеній цілі. Дуже зручно, я так звик, — говорить військовослужбовець Вадим.

Вадим вперше САУ побачив ще у 2014 році Донецькій області. Донедавна чоловік працював у шахті.

А ось його побратим Дмитро з прикордонного Вовчанська, що в Харківській області. У нього особиста мотивація покласти якомога більше ворогів, адже дев’ять місяців він пробув в окупації.

З мене знущались, катували, били.

Будинок Дмитра у Вовчанську зруйнований, адже це містечко щодня під обстрілами.

Мені просто набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Вони стільки випили моєї крові, що тепер прийшла моя черга пити їхню кров.

Та захищають Україну не лише чоловіки. Читай історію Катерини, яка в 19 років стала бойовою медикинею.

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