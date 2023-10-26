Надоело это издевательство, когда стирают мой город с лица земли. Откровение холоднояровцев из-под Бахмута

К югу от Бахмута россияне понесли значительные потери и лишились стратегических позиций. Украинское войско, хоть и медленно, но давит и продвигается на этом направлении. В то же время, дожди, грязи, непроездные грунтовые дороги усложняют немало операций.

Из-за позднего рассвета под Бахмутом артиллеристам приходится ждать, когда солнце выйдет из-за туч. Только потом можно начинать настраиваться.

Если бы не было солнца, то пришлось бы ориентироваться по магниту. Но с ним уже были проблемы в этой местности, — рассказывает военнослужащий 93-й механизированной бригады Холодный Яр Андрей.

Андрей был учителем математики и информатики в сельской школе. А теперь он с собратьями своими артустановками поддерживают и прикрывают продвижение пехоты под Бахмутом.

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Замаскировав технику, они с собратьями ждут приказа. Но не успев дойти до блиндажа, артиллеристы слышат команду в бой.

Работает самоходная артиллерийская установка Гвоздика. После окончания работы приходится быстро менять местоположение, поскольку в любой момент может прилететь ответ от врага.

Я бы сказал, что это даже очень прицельное оружие. Очень удобно, я так привык, — говорит военнослужащий Вадим.

Вадим впервые САУ увидел еще в 2014 году в Донецкой области. До недавнего времени мужчина работал в шахте.

А вот его собрат Дмитрий из пограничного Волчанска, что в Харьковской области. У него личная мотивация положить побольше врагов, ведь девять месяцев он пробыл в оккупации.

С меня издевались, пытали, избивали.

Дом Дмитрия в Волчанске разрушен, ведь городок ежедневно под обстрелами.

Мне просто надоело это издевательство, когда стирают мой город с лица земли. Они столько выпили моей крови, что теперь пришел мой черед пить их кровь.

Но защищают Украину не только мужчины. Читай историю Екатерины, ставшей в 19 лет боевым медиком.

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