Каждый бой — это кровь и пот пехотинцев: уникальный репортаж из “заколдованного” Серебрянского леса

Команда Фактов ICTV расспросила защитников Серебрянского леса о ситуации на Кременском направлении. Командир взвода разведки 67 ОМБр Добровольческого Украинского Корпуса на псевдо Батя и командир роты второго стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК на псевдо Норд рассказали о том, что оккупанты штурмуют позиции наших ребят чуть ли не ежедневно, но враг получает достойный ответ.

Серебрянский лес называют “заколдованным”, потому что именно здесь продолжаются тяжелые бои и попасть сюда крайне тяжело. Лес выглядит сухим и выжженным. Оккупанты забрасывают его фосфором и зажигалками, в считанные минуты все загорается. Тушить такое очень тяжело.

Прилеты здесь стабильные — и утром, и вечером. Кроме минометов и градов, авиация прилетает по 2-3 раза в день — рано в обед и вечер — Су или вертолеты засыпают дороги. Гаубицы 150-го калибра оставили в лесу множество кратеров.

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Иногда нашим военным приходится весь день не вылезать из блиндажа, разве что донести боевой комплект. Сейчас враг активизировался. Минометчики работают почти круглосуточно.

Я причиняю смерть врагам и чувствую радость, — говорит один из минометчиков.

Командир взвода разведки рассказал об активизации боевых действий в районе Серебрянского леса в направлении Кременной. Задача разведки — вовремя прийти на помощь бойцам. В последний раз, рассказывает командир, их срочно отправили сюда, дав несколько часов на отдых. Тогда российские войска отразили их позицию и захватили ее. Они подошли вплотную, и когда враг пошел в наступление, наши перебили их, выбив из позиции.

Тех, кто был в блиндажах и окопах, мы ликвидировали. Остальные сбежали в лес, да так убегали, что снимали на ходу разгрузки и бронежилеты, — рассказывает Батя.

Норд говорит, что перед каждым штурмом противник делает артподготовку по объекту, который планирует штурмовать. После этого пехота со стрелковым оружием бежит штурмовать объект. И вот задача роты — это отражение этих штурмовых атак.

Каждый бой — это кровь, пот пехотинцев, которые держат эти рубежи, это их старания, усилия и железная воля, не дающая противнику продвинуться вперед, — говорит Норд.

Напомним, ранее мы рассказывали историю защитника Геннадия Сысоева и как ему помочь.

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