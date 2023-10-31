Променял клубные вечеринки и музыку на гул автомата! История бойца с позывным Диджей

На Запорожском направлении сейчас уничтожает врагов ветеран АТО и когда-то успешно выступавший в известных столичных заведениях диджей. Он бросил все и вернулся в армию, когда увидел у себя на пороге, в родном Ирпене, орду захватчиков.

Правда, окончательно музыку он не бросил, потому что именно в ней до сих пор черпает вдохновение.

История военного с позывным Диджей

Он сменил диджейский пульт на автомат, громкие клубные вечеринки — на грохот сражений, но хорошо помнит клубы, где когда-то выступал. Да и псевдоним получил соответствующий — Диджей.

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31-летний музыкант, который ныне сражается с врагом в Запорожской области, родом из Ирпеня. Воевал, говорит, еще в 2014 году, и вернулся в армию в феврале прошлого года, как увидел врага уже у себя на пороге.

Ветеран АТО чудом выжил, когда выходили из Ирпеня. Гражданскую колонну тогда россияне обстреливали из таких же БМП, на которых ныне он с собратьями мстительно отбивает россиян.

Мы выезжали, там машины расстреляли с гражданскими из того района, где я живу. Я в машине ехал, по мне стреляли, — рассказывает Диджей.

В перерывах между боями Диджей с собратьями шлифуют мастерство уничтожения многочисленных террористов. Опытный воин утверждает, что стереотип о криворуких россиянах на той стороне — призрачен. Россияне учатся воевать и окапываются хорошо.

В свое удовольствие между боями и обучением военный записывает клубную музыку на телефоне. А после победы Диджей мечтает возвратиться к любимому делу жизни.

Это драйв, сразу улыбка на лице. Это очень круто, — улыбаясь рассказывает Диджей.

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