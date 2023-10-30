Підірвались на мінах, отримали протези, але повернулись на роботу. Історія двох вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків та Валерій Онул. Їхні неймовірні історії читай та дивись далі.

Знайти у Чкалівській громаді поле з врожаєм непросто — бур’яни по пояс, тутешня земля — найбільш замінована у Харківській області. Вже два тижні тут працює зведений загін вибухотехніків Національної поліції — фахівці з різних міст України. Росіяни заклали протитанкові міни, наставили розтяжок, розкидали протипіхотні міни, ще й пастки встановили — і все це у два ряди.

Саме на такому полі у Дергачівській громаді торік у вересні Андрій Ільків – вибухотехнік зі Львова — підірвався на міні. Досвідчений фахівець, 16 років у службі — розміновував Ірпінь, Бучу, Гостомель, але такого лиха, як на Харківщині, не бачив. Тут міна на міні — на одну з них випадково наступив і вона вибухнула.

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Він був при свідомості й лиш думав, що вдома четверо дітей, треба обов’язково вижити.

Тільки серед його колег за повномасштабну війну загинули чотири вибухотехніки, а 19 — травмувались. Це переважно командири, розповідає їхній керівник, адже вони завжди йдуть попереду групи.

Так, на Херсонщині під час розмінування дамби підірвався Валерій Онул. Вже наступного дня, коли був у госпіталі, товариші розповіли, що зовсім поруч від місця підриву зняли ще чотири вибухівки.

Збройні Сили України звільнили громаду торік у вересні. Тоді, після контрнаступу, вибухотехніки насамперед кинулися розміновувати газопроводи, електролінії, водогони, тому Геннадій купив металошукач і вирушив самотужки шукати міни.

Вибухотехніки розміновують його поле вже два тижні. Геннадій зізнається, що навіть не здогадувався, що двоє з чоловіків мають протези.

Андрій Ільків каже, що він, як і його товариш Валерій Онул, відмовилися від статусу людини з інвалідністю, бо дуже хотіли залишитися на службі. Адже після нашестя росіян розміновувати українську землю доведеться десятиліттями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Геннадія Сисоєва, що втратив руку у важких боях.

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