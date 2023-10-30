Подорвались на минах, получили протезы, но вернулись на работу. История двух взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись на службу. В Харьковской области разминируют поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Их невероятные истории читай и смотри далее.

Найти в Чкаловской громаде поле с урожаем непросто — сорняки по пояс. Здешняя земля — наиболее заминированная в Харьковской области. Уже две недели здесь работает отряд взрывотехников Национальной полиции – специалисты из разных городов Украины.

Россияне заложили противотанковые мины, наставили растяжек, разбрасывали противопехотные мины, еще ловушки установили — и все это в два ряда.

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Именно на таком поле в Дергачевской громаде в сентябре прошлого года Андрей Ильков — взрывотехник из Львова — подорвался на мине. Опытный специалист, 16 лет в службе — разминировал Ирпень, Бучу, Гостомель — но такой беды, как в Харьковской области, не видел. Здесь мина на мине! На одну из них случайно наступил, и она взорвалась.

Он был в сознании, и только думал, что дома четверо детей. Нужно обязательно выжить.

Только среди его коллег за полномасштабную войну погибли четыре взрывотехника, а 19 — травмировались. Это преимущественно командиры, рассказывает их руководитель, они всегда идут впереди группы.

Так, в Херсонской области во время разминирования дамбы подорвался Валерий Онул. Уже на следующий день, когда был в госпитале, товарищи рассказали, что совсем рядом с местом подрыва сняли еще четыре взрывчатки.

Вооруженные Силы Украины освободили громаду в сентябре прошлого года. Тогда, после контрнаступления, взрывотехники прежде всего бросились разминировать газопроводы, электролинии, водопроводы, поэтому Геннадий купил металлоискатель и отправился самостоятельно искать мины.

Взрывотехники разминируют его поле уже две недели, Геннадий признается, что даже не догадывался, что двое мужчин имеют протезы.

Андрей Илькив говорит, что он, как и его товарищ Валерий Онул, отказались от статуса человека с инвалидностью, потому что очень хотели остаться на службе. Поскольку после нашествия россиян разминировать украинскую землю придется десятилетиями.

Напомним, ранее мы рассказывали о Геннадии Сысоеве, потерявшем руку в тяжелых боях.

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