Сменил дизайнерские костюмы на форму — как модель Prada стал боевым медиком

Война перевернула жизнь многих из нас с ног на голову. И, казалось бы, для гражданских профессий по типу модель, визажист или парикмахер совершенно не нет места на войне. Лев Улесов – 21-летняя звезда модельных показов родом из Броваров сменил свои дизайнерские костюмы на камуфляж.

В 2019 году Лев закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане, также участвовал в показах Givenchy, Hugo Boss и многих других ведущих брендов. А теперь он боевой медик.

Я исполняю свой долг как гражданин Украины. Это долг любящего сына, поэтому я не мог стоять в стороне и наблюдать, как мою страну уничтожают.

Модель говорит, что решение о такой смене деятельности принял быстро — уже 25 февраля он пошел со своим отцом в военкомат и получил должность боевого медика в ТрО.

Улесов признается: сразу же подписал документы о том, что останется в Украине, пока не закончится война.

А еще Лев делится: после Победы хочет пойти в баню и открыть свой бар. О продолжении модельной карьеры сейчас не думает.

Я понял, что слишком мало времени проводил с семьей. Сейчас самое время пересмотреть свои ценности.

Во время войны в ТрО идут все — несмотря на дипломы, возраст и пол. Читай истории бойцов терробороны Киева.