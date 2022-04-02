Змінив дизайнерські костюми на однострій — модель Prada став бойовим медиком в Україні

Війна перевернула життя багатьох із нас з ніг на голову. І, здавалося б, цивільні професії на кшталт моделей, візажистів та перукарів не мають місця на війні. Лев Улєсов — 21-річна зірка модельних показів родом із Броварів змінив свої дизайнерські костюми на камуфляж.

2019-го Лев Улєсов закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані, брав участь у показах Givenchy, Hugo Boss та багатьох інших провідних брендів. Але тепер він бойовий медик.

Я виконую свій обов’язок як громадянин України. Це обов’язок люблячого сина, тож я не міг стояти осторонь і спостерігати, як мою країну знищують.

Модель каже, що рішення про таку зміну своєї діяльності прийняв швидко — уже 25 лютого він пішов зі своїм батьком у військкомат і заступив на посаду бойового медика в ТРО.

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Улєсов зізнається: одразу підписав документи про те, що залишиться в Україні, поки не закінчиться війна.

А ще Лев ділиться: після Перемоги хоче піти до лазні та відкрити свій бар. Про продовження модельної кар’єри зараз не думає.

Я зрозумів, що надто мало проводив часу з сім’єю. Зараз саме час переглянути свої цінності.

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