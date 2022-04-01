Верховна Рада звільнила від військової служби деякі категорії громадян — які та чому

Наші військові жертвують багатьма речами, щоб захистити нашу країну. Іноді на фронт йде вся родина, а діти залишаються з бабусями чи дідусями.

Верховна Рада України проголосувала за зміни до законодавства, які дають змогу звільняти від військової служби певні категорії громадян.

За закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення з військової служби деяких категорій громадян проголосували 317 народних депутатів. Про це повідомляє Укрінформ.

Хто звільнятиметься від служби

Згідно з законом, причинами, якими встановлюються додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану, є:

вагітність;

перебування у відпустці для догляду за дитиною;

звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину (дітей);

виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Крім того, передбачається надати жінкам та чоловікам, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який проходить військову службу, право на відстрочку від призову з мобілізації та на строкову службу.

Раніше право на звільнення від військової служби, у зв’язку із загальною мобілізацією, мали лише особи, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60-64 роки). Непридатні до військової служби та ті, кому призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кожен має знати свої права. Тож раніше ми розповідали, що треба знати, щоб мобілізація відбулася відповідно до закону.