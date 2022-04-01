Верховная Рада освободила от военной службы некоторые категории граждан — какие и почему

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 21:00
Кого звільнятимуть від військової служби
Фото: Facebook

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