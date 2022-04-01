Верховная Рада освободила от военной службы некоторые категории граждан — какие и почему

Наши военные жертвуют многим, чтобы защитить нашу страну. Иногда на фронт идет вся семья, а дети остаются с бабушками или дедушками.

Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в законодательство, позволяющие освобождать от военной службы определенные категории граждан.

За закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты по освобождению с военной службы некоторых категорий граждан проголосовали 317 народных депутатов.

Кто будет освобождаться от службы

Согласно закону, причины, которыми устанавливаются дополнительные основания для освобождения от военной службы во время военного положения, есть:

беременность;

пребывание в отпуске по уходу за ребенком;

освобождение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);

воспитание несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно.

Кроме того, предполагается предоставить женщинам и мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину (жену), проходящему военную службу, право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу.

Ранее право на освобождение от военной службы, в связи с общей мобилизацией, имели только лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе (60-64 года). Непригодны к военной службе и те, кому назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Каждый должен знать свои права. Раньше мы рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация состоялась в соответствии с законом.