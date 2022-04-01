Верховная Рада освободила от военной службы некоторые категории граждан — какие и почему

Наши военные жертвуют многим, чтобы защитить нашу страну. Иногда на фронт идет вся семья, а дети остаются с бабушками или дедушками.
Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в законодательство, позволяющие освобождать от военной службы определенные категории граждан.
За закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты по освобождению с военной службы некоторых категорий граждан проголосовали 317 народных депутатов.
Согласно закону, причины, которыми устанавливаются дополнительные основания для освобождения от военной службы во время военного положения, есть:
Кроме того, предполагается предоставить женщинам и мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину (жену), проходящему военную службу, право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу.
Ранее право на освобождение от военной службы, в связи с общей мобилизацией, имели только лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе (60-64 года). Непригодны к военной службе и те, кому назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Каждый должен знать свои права. Раньше мы рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация состоялась в соответствии с законом.