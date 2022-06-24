Сопротивляться, даже если из оружия — только отвертка. История 70-летнего кинокаскадера, которого убили оккупанты

История жизни этого человека когда-нибудь может стать фильмом. Анатолий Древаль — чемпион по автомобильному многоборью, гениальный автомеханик, кинокаскадер. За свои 70 лет он успел очень многое.

Машины всегда были его страстью. Последние 15 лет он держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел “русский мир”.

Даже под риском оккупации Анатолий Древаль продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.

А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!

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Остаться и сопротивляться

Автолюбитель остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог. Когда российские военные пришли в его мастерскую, крепко зажав отвертку в руке, Анатолий вышел на вооруженных оккупантов, но погиб. Похоронили прах героя на Байковом кладбище.

Сплошное пепелище и уничтоженная техника — это все, что оккупанты оставили от багги-центра и автомастерской, которые были делом жизни Анатолия Древаля.

Друг Анатолия Владимир говорит, когда пришел во двор, увидел собаку, а рядом — гильзу. Владимир — один из последних, кто видел автомеханика перед гибелью.

Сразу после деоккупации района мужчина приехал на поиски товарища, но его уже не было в живых. Анатолия нашли на пороге дома с отверткой в ​​руках. Мужчину застрелили прямо в голову.

Дело Анатолия будет жить и дальше

У Анатолия был очень вспыльчивый характер. Поэтому, предполагает дочь погибшего, слов для оккупантов он не подбирал, что и могло спровоцировать убийство. Остаться несгибаемым несмотря ни на что — это была принципиальная позиция Анатолия Древаля.

Мне показалось, что дело в самом жесте неповиновения. В том, что он показал, что оккупантам здесь не рады! Если мы все уедем, кто им даст знать, что им здесь не рады? — говорит дочь Наталья Древаль-Печорина.

Перед отступлением российские военные подожгли мастерскую и повредили почти все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером. Он объединил вокруг себя и многих других автолюбителей, его дело точно будет жить дальше.

Люди, которые решаются эвакуироваться с оккупированной территории, проходят настоящий ад. Раньше мы рассказывали историю женщины из Херсонской области, которую во время эвакуации оккупанты загнали на минное поле.

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