Рассказы

“Стив Джобс в юбке”: история Элизабет Холмс, которой грозит до 20 лет тюрьмы

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 05 января 2022, 13:00
Елізабет Голмс
Фото: Getty Images, Pexels, Unsplash, IMDb

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