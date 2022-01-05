“Стив Джобс в юбке”: история Элизабет Холмс, которой грозит до 20 лет тюрьмы

Это мог бы быть сценарий к увлекательному голливудскому кино, но это оказалось правдой. История об Элизабет Холмс, которую семь лет назад признали самой молодой женщиной-миллиардером в мире и которая вскоре может оказаться за решеткой по обвинению в мошенничестве.

Ее называли Стивом Джобсом в юбке. Сама Элизабет неоднократно признавалась, что Джобс — ее кумир. Более того, начала подражать стилю основателя Apple.

Об Элизабет Холмс и ее компании Theranos написали книгу Bad Blood, она стала бестселлером. HBO снял документальный фильм на основе книги, а звезда Голодных игр Дженнифер Лоуренс готовится к съемкам полнометражной картины, в которой сыграет персонажа Холмс.

Но не о такой славе мечтала сама Элизабет. Впереди ее ждут заключительные судебные заседания и, вполне возможно, следующие 20 лет она проведет за решеткой.

С чего все начиналось

Элизабет Холмс выросла в семье чиновника и сотрудницы Конгресса США в Вашингтоне. Как и все дети, “мечтала изменить мир”.

Все, чего я действительно хочу, это открыть что-нибудь новое, — написала она в письме своему отцу в 9 лет.

Окончила школу с отличием, поступила в Стэнфорд. Но учебу так и не завершила, бросила в свои 19.

Стартап Theranos

В этом же возрасте девушка основывает стартап под названием Theranos, обыгрывая слова “терапия” и “диагностика”. Ее цель — создать прибор, который поможет диагностировать болезни по капле крови из пальца.

Сама Элизабет говорила, что очень боялась прививок и медицинских манипуляций со шприцами, поэтому стремилась создать девайс, который определял бы болезни по одной капле крови и ставил бы широкий спектр диагнозов.

Кумир — Стив Джобс

В качестве кумира амбициозная девушка выбрала себе основателя компании Apple Стива Джобса. В 2007 году она пригласила на работу в Theranos несколько сотрудников компании Джобса. Им была поручена разработка дизайна устройства для анализа крови. Он должен был иметь сенсорный экран (вроде iPhone).

Для разработки корпуса устройства был привлечен известный в Кремниевой долине специалист по промышленному дизайну Ив Бехар.

Сама Холмс называла свое инновационное устройство “айподом в медицине”. А стиль девушки все больше напоминал стиль Джобса — она стала носить черные водолазки и черные брюки.

Первые крохи лжи

В ходе переговоров с владельцами американской сети аптек Walgreens и супермаркетов Safeway Элизабет Холмс заявила, что система диагностики уже используется в армии США. Однако штука была в том, что американским армейцам новейшее устройство дали лишь для ознакомления.

В интервью предпринимательница также говорила, что разработка Theraneos позволяет на ранних стадиях выявлять ВИЧ-инфекцию и различные формы рака, а еще диагностировать смертельные заболевания до того, как это смогли бы сделать врачи. Впрочем, никаких доказательств этого Холмс не имела.

Однако она гордо заявляла:

“Мы создадим мир, в котором больше никто не будет прощаться слишком рано”.

Очень влиятельные инвесторы и первый миллиард

Инвестировать в компанию Theranos захотели такие уважаемые лица, как экс-президент США Билл Клинтон, медиамагнат Руперт Мердок и будущий министр образования в кабинете Трампа Бетси Девос.

Семья Девоса, к примеру, вложила в стартап $100 млн. На тот момент общие инвестиции достигали $900 млн.

После заключения контрактов с Walgreens и Safeway капитализация стартапа достигла $9 млрд.

Элизабет Холмс признали самой молодой женщиной в истории, которой удалось самостоятельно заработать более $1 млрд.

Лицо Холмс украшало первые полосы газет и ведущих бизнес-изданий США — Forbes и Fortune. Издание Time добавило ее в список топ-100 самых влиятельных людей Америки.

Совет компании тоже пополнился известными и влиятельными людьми — в него вошли Джеймс Мэттис (глава Пентагона при Трампе), а также бывшие госсекретари США Джордж Шульц и Генри Киссинджер.

Интерес к компании Theranos проявлял и Джо Байден, который ныне возглавляет Соединенные Штаты Америки.

Любопытство журналиста The Wall Street Journal

Один из журналистов известного издания The Wall Street Journal Джон Каррейру с 2000-х годов начал исследовать деятельность компании Холмс. Сначала это ограничивалось его любопытством, но со временем репортер узнал о Theranos слишком много секретов.

Он провел несколько разговоров с бывшими и действующими работниками стартапа и выяснил, что многих сотрудников Theranos вынуждали фальсифицировать данные, ими манипулировали, им угрожали.

С сотрудниками нередко расторгали контракт и требовали неразглашения информации о компании. Именно поэтому несколько собеседников Джона Каррейру просили организовать встречу на очень высоком уровне конспирации, они беспокоились о собственной судьбе.

Огромным открытием для журналиста стало то, что Theranos много лет работала над мыльным пузырем.

Оказалось, что одной капли крови критически недостаточно для установления правильного диагноза.

Поэтому результаты исследований часто фальсифицировали и инвесторы получали все меньше правдивой информации. О результатах своего расследования Каррейру написал в книге Bad Blood. Именно она и стала бестселлером.

А в мае 2013 года в собственном доме покончил жизнь самоубийством основной разработчик технологии Theranos — биохимик Йан Гиббонс. На следующий день он должен был явиться в суд, защищать технологию от первых истцов.

Последнее дыхание Theranos

Осенью 2015 года выходит расследование The Wall Street Journal, в котором отмечается: технология компании давала ложные результаты, которые приводили к массовым ошибочным диагнозам.

Из-за разработки Theranos у людей по ошибке диагностировали, в частности, рак и ВИЧ. Начались судебные процессы.

Одним из первых, кто заявил о том, что технология ошибочна, был внук бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, Тайлер Шульц. Он входил в совет директоров Theranos и стал одним из источников в процессе расследования The Wall Street Journal.

В 2016 году судебный иск подала сеть супермаркетов Walgreens. От компании-разработчика потребовали вернуть $140 млн инвестиций. Но в следующем году Холмс пошла на мировую и должна была заплатить около $30 млн “откупных”.

В 2018 году стало известно о закрытии компании. Элизабет Холмс даже удалось добиться мирового соглашения с Федеральной комиссией по ценным бумагам США (SEC). Это стоило ей $500 тысяч и 10-летнего запрета занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Хэппи-энда не случилось

Летом 2018 года прокуратура штата Калифорния выдвинула Холмс и ее партнеру по бизнесу, и не только Рамешу Балване, обвинения в мошенничестве. Пара уже успела развестись, и каждый добровольно сдался ФБР.

Ни один из них свою вину не признает.

Рассмотрение дела началось 31 августа 2021 года в федеральном суде Калифорнии. Процесс переносили несколько раз из-за коронавируса, а впоследствии — из-за беременности Холмс.

Результаты судебного процесса против Элизабет Холмс

До конца судебный процесс еще не завершен. Но 4 января 2022 года суд признал бизнес-вумен виновной в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью мошенничества против инвесторов, обмане общественности.

В общей сложности речь идет о четырех из 11 пунктов обвинения, передает BBC.

Еще по трем пунктам Холмс оправдали. Но дело не завершено. Присяжные должны прийти к соглашению относительно еще нескольких пунктов обвинения.

Сама Холмс продолжает настаивать на собственной невиновности и планирует обжаловать решение суда.

Между тем общественность и прокуроры подчеркивают: “Вместо провала бизнеса она избрала мошенничество”.

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