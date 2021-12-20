Начинаем не с нуля, а всегда с минуса — Юлия Орлова о женском бизнесе в Украине

Юлия Орлова — генеральный директор издательства Vivat, в марте 2019 года вошла в состав женской делегации ООН на 63-й сессии ООН. В 2020 году украинская бизнес-леди вошла в пятерку номинантов Национальной премии Женщина Украины.

Вікна поговорили с Юлией Орловой о становлении женщины в украинской бизнес-среде: как добиться успеха, чего остерегаться и как вдохновляться.

— Каковы наиболее распространенные стереотипы о женщинах в бизнесе?

— Как ни прискорбно признавать, но, к сожалению, действительно, стереотипы относительно женщин в бизнесе до сих пор весьма живучие.

К примеру: непопулярные решения, принимаемые женщиной-руководителем, чаще воспринимаются отрицательно. В то же время, когда это же решение принимает мужчина, это оценивается наоборот положительно в большинстве случаев.

Потому что тогда это рассматривается как проявление волевых качеств и сильного характера. Женщина же после такого решения предстает стервой и железной леди.

Еще один стереотип: женщина, которая ушла в бизнес, несчастлива в личной жизни. Этот сексистский стереотип вообще без комментариев.

Третье наиболее распространенное предубеждение: бизнес-вумен обладают невыносимым характером. Я никогда не встречала бизнес-вумен, с которой было бы сложно в общении или сотрудничестве, наоборот: женщины мыслят более системно и конструктивно, с ними легко и комфортно вести диалог.

— Какие круги ада нужно пройти женщине, чтобы добиться успеха в бизнесе?

На мой взгляд, женщина начинает свой путь в бизнесе не с “нуля”, как мужчина, а всегда с “минуса”.

Все из-за установившегося поля стереотипов, которое необходимо преодолеть. Это и есть тот “минус”.

Только преодолев поле предубеждений, можно выйти на стартовый “ноль”. И только после этого можно начать двигаться по бизнес-пути вперед с такой же скоростью, как и мужчины.

Из моментов, создающих препятствия для реализации женщины в бизнесе, это, конечно, исключительно “женский” декрет и неравноценная оплата труда, что, как следствие, заставляет женщину быть единственной, кто смотрит за ребенком.

То есть женщина в этот период остается дома, пока мужчина зарабатывает деньги. Затем это превращается в экономическую зависимость и сплошь и рядом экономическое насилие.

И после такой паузы женщине гораздо сложнее вернуться в бизнес. Потому что выпасть из бизнес-реалий хотя бы на полгода — это значит выпасть из актуального положения дел в нашем турбулентном мире, которое очень быстро меняется.

— Можно ли стать успешным без финансовой подушки за спиной?

— Да, конечно.

Здесь стоит отметить такой момент: идея — самый ценный капитал.

Это неоценимый ресурс, который очень уважают в глобальном мире, но не очень — у нас, в Украине.

Если у вас есть идея, к ее реализации всегда можно привлечь человеческий потенциал. И, имея эти две позиции (идею и людей), можно найти деньги для дальнейшего развития своих планов.

Самое главное — иметь сильную, грандиозную и глобальную идею, которая гарантирует вам успех.

— В возрасте 34 лет вы создали собственное издательство Аргумент-Принт. Расскажите, с чего вы начинали свой бизнес? Трудно ли было открывать подобную компанию?

— С точки зрения бизнес-подходов и дальнейшего жизненного фидбека, уже сегодня я понимаю и вижу, что начала свое дело правильно и в соответствии со всеми бизнес-стандартами.

У меня была система реализации.

Что это значит: если есть условные точки сбыта (кому продавать?) и инструментарий (как продавать?), то продукт (что продавать?) всегда найдется. Я пользовалась этой моделью, и именно она сделала успешным мое дело, Vivat.

Вообще следует сказать, что быть основателем всегда трудно. На мой взгляд, это риск, тяжелые решения и страх неудачи, неоправданных ожиданий и т.д. И этот страх очень сильно сковывает.

Но женщина в бизнесе, в отличие от мужчины, умеет опережать эти риски. Потому что женщина может рисковать только тогда, когда убеждена в своей победе.

Мужчина наоборот: он рискует априори, несмотря на возможность потенциального проигрыша. Женщина в бизнесе обычно видит возможные последствия и всегда их учитывает.

— Есть ли какие-либо организации, которые поддерживают женщин в бизнесе?

— Да, такие организации существуют, хотя их немного. Есть проект Я зможу! Фонда Елены Пинчук, есть фонд Повір у себе, есть Асоціація жінок України Дія в Одессе. Но эти проекты поддерживают женщин и их начинания, не концентрируясь именно на теме бизнеса.

В настоящее время необходимо обучать женщин построению бизнес-моделей и рассказывать обо всех вызовах, стоящих перед тем или иным бизнесом.

Есть потребность в менторстве женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса. Было бы здорово иметь сеть таких буферных организаций, которые могли бы сделать женщин в бизнесе видимыми.

Я уверена, что есть большое количество уже успешных бизнес-вумен, готовых взять под свое менторство. Именно поэтому нужна специальная платформа для объединения менторов и начинающих с точки зрения бизнеса и менторства бизнеса.

— В 2019 году вы вошли в состав женской делегации ООН. Расскажите, какова была цель поездки на сессию ООН?

— Основной целью поездки было сделать женщин видимыми не только в пределах Украины, но и в пределах мира. Это была 63-я сессия ООН, где обсуждались вопросы гендерного равенства.

На сессии присутствовали делегации, представлявшие большинство стран мира. Мы обменивались опытом и инструментарием, что поможет сделать женщин более видимыми. Делились тем, какие привилегии и права получают женщины в каждой из представленных стран.

Учитывая полученную информацию, я смогла оценить факт того, что права и свободы женщин в Украине находятся на достаточно достойном уровне по сравнению, например, с тем, какое состояние гендерного равенства в Танзании.

Но если сравнивать нас со Швецией или Данией, то мы находимся от них катастрофически далеко в плане поддержания гендерного равенства и прав женщин.

— Есть ли, по вашему мнению, разница между условиями развития женщины в Украине и за границей?

— Понятие “заграницы” очень обширно.

Как я уже говорила выше, если сравнивать нас со Швецией или Данией, то нам есть куда двигаться. Конечно, существует эта разница между условиями развития женщины в Украине и за границей.

Например, компании в Швеции обеспечивают гендерный аудит. То есть, проводится проверка по показателям женщин и мужчин, работающих в компании, по которым сравнивается эквивалентность и равноценность состояния карьерного роста, зарплаты, удобства доступа к офисной инфраструктуре и т.д.

Это утверждено на законодательном уровне и находит поддержку со стороны бизнеса. В то же время, у нас в Украине есть недостаточная поддержка со стороны государственных институтов и немалое сопротивление общественности таким гендерным новациям.

— Приходилось ли вам сталкиваться с сексизмом, можете рассказать?

— К счастью, я не встречалась с проявлениями сексизма. Возможно, потому, что, по общему мнению, имею тот стальной, маскулинный характер.

Но в процессе выбора Vivat-ом движения гендерного просвещения, углубившись в эту тему, я начала понимать, что не все женщины могут постоять за себя.

Постигнув всю глубину актуальной сегодня гендерной несправедливости, мы в издательстве начали проводить основательную работу по подбору гендерно чувствительных тайтлов, которые будут вдохновлять украинских женщин бороться за свои права, отстаивать себя в мире и в своих начинаниях на уровне с мужчинами.

Мы обеспечиваем такими гендерно чувствительными тайтлами наш издательский портфель (это не только нон-фикшн, но и художественная литература). Мы распространяем эти важные идеи в обществе. И это одна из социальных составляющих нашей компании, которая на сегодняшний день является трендовым движением.

Это очень кропотливое и иногда даже неоценимое общественностью дело, потому что феминистические тайтлы встречают большое сопротивление, скептицизм и критику от комментаторов, нивелирующих важность этой темы.

Но мы продолжим отстаивать эти ценности и будем пропагандировать эти социально значимые темы в Украине.

— Есть ли какие-то секреты для женщин: как сделать так, чтобы тебя услышали (слушали)?

— Мне кажется, что этот вопрос не гендерно ориентирован. Потому что, когда ты находишься в бизнесе, нужно уметь говорить четко, ясно и доступно формулировать свою позицию, несмотря на пол.

В общем, для этого есть несколько тайтлов от Vivat, из которых я лично почерпнула немало полезного в плане ведения эффективных коммуникационных стратегий и фишек, способствующих тому, чтобы тебя и твою идею услышали, увидели и оценили.

Это Netflix и культура инноваций Рида Гастингса и Эрин Майер. Здесь немало интересных кейсов от крупнейшего стримингового сервиса, достигшего незаурядных успехов благодаря уникальной корпоративной культуре (есть что взять на вооружение).

Это Лидерство в неспокойные времена Дорис Кирнс Гудвин, где анализируется история успеваемости четырех американских президентов. В частности, приводятся их личные секреты по ведению переговоров, структуре идеальной речи и т.д.

И еще Женщина у которой есть план от Мэй Маск. Здесь история женщины, которая смогла сделать так, чтобы ее не просто услышали, а чтобы ее узнал весь мир. Это очень сильная в плане мотивации книга, вдохновляющая не бояться и достигать.

— Назовите украинских женщин, с которых можно и нужно брать пример?

— Для меня это Ольга Гуцал, известная бизнес-вумен, построившая одну из самых успешных компаний в Украине.

Эта женщина мыслит достаточно масштабно, имеет разносторонние интересы и не останавливается на достигнутом.

Она очень честная. Это женщина-визионер, которая в 55 лет запускает очередной стартап. Она восхищает не только тем, сколько смогла заработать, а больше теми смыслами, которые она вкладывает в каждый свой бизнес-проект. Масштаб ее личности не может не привлекать.

— Какой, по вашему мнению, должна быть женщина, чтобы добиться успеха? (характер)

— Это должен быть человек со стальной позицией, которую он сможет отстоять. Женщина преуспевающая — это сочетание умения любить себя, а, с другой стороны, умения не жалеть себя в достижении цели.

Успешная женщина обладает высокой работоспособностью и трудолюбием. А еще нужно быть просто хорошим человеком. Так как это определенный талант, которым вы либо владеете, либо нет.

— Какой вы можете дать совет женщинам, развивающим собственный бизнес?

— Один короткий: никогда не бойтесь идти вперед.

— Вы уже почти десять лет гендиректор Vivat. Это, безусловно, большая моральная нагрузка. Как вы отдыхаете в свободное от работы время? Что можете посоветовать другим?

— Этот ответ может показаться банальным, но во время работы я не ощущаю нагрузки. Потому что люблю дело, которым занимаюсь.

Работа наоборот приносит мне наслаждение, доставляет удовольствие, потому что я обожаю смену задач и люблю решать проблемы, отвечать на вызовы.

В общем, отдыхаю я в путешествиях, потому что очень люблю путешествия.

— Как восстановить силы и не потерять веру в себя и проект после неудачи?

Неудача — это тоже результат. Но тот, что просто не соответствует вашим ожиданиям.

В бизнесе ты двигаешься от одной неудачи к другой, и это совершенно нормальная практика. Я точно не теряю веру в себя после неудач. Это не то, что способно повлиять на мою веру в себя.

Единственное, что может подточить мои силы — чувство собственной беспомощности.

Например, если случилось что-то, чему я не могу помочь (болезнь и т.д.). Но это точно не имеет никакого отношения к ходу бизнес-задач и их решению.

— Как успешная карьера женщины влияет на ее отношения?

— На мой взгляд, успешная карьера женщины всегда оказывает исключительно положительное влияние на отношения.

Здесь вопрос в том, кто находится рядом с вами и в каких отношениях вы находитесь. Есть ли у вас с партнером общие цели и взгляды на будущее.

Если вы оба смотрите в будущее одинаково, то успеваемость одного из партнеров будет стимулом и поддержкой другому. Но если у вас разные взгляды на жизнь и перспективы, то и успешность будет трактоваться уже с другой стороны.

Поэтому важен выбор партнера, который будет усиливать, дополнять и вдохновлять. Важно быть друг другу интересным, вырастая вместе в своих начинаниях.

— С кого вы брали пример, кем вдохновлялись?

— Я не могу назвать отдельную личность, потому что у меня нет кумиров как таковых.

Однако я черпаю вдохновение и восхищаюсь своими коллегами и подчиненными. Мы проводим много времени, и я вижу, как они решают задачи и текущие проблемы.

Их решения отличаются от моего, и когда я вижу, что их модели решения вопросов эффектны и имеют положительный результат, то беру это на вооружение. И таким образом расширяю свой инструментарий, получаю нереальный драйв.

— Несколько дней назад ваша команда получила высокую награду от Союза украинских предпринимателей, выиграв номинацию Креатив года. Что это значит для вас?

— Честно говоря, от таких столь мощных прорывов срывает крышу.

В нашей номинации было четыре проекта Новой почты, которые были достаточно мощными и априори обречены на победу. Поэтому победа Vivat-а имела флер неожиданности.

Мы верили в свои силы, но оценивали преимущества других номинантов. И вот Креативом года стало наше издательство! Это вдохновляет на новые свершения, потому что хочется становиться еще лучше и еще круче.

Я благодарна каждому, кто причастен к нашей победе. Бесконечно продолжаю увлекаться людьми и командой, с которой мы творим наш креатив. Люди — самый ценный ресурс и фактор успеха Vivat.

С такой командой издательство априори всегда среди победителей. Теперь мы имеем еще одно важное и весьма престижное отличие и очень мощный месседж от общественности о том, что Vivat движется в правильном направлении.

И движется, конечно же, к новым победам и новым еще более масштабным социально-ответственным инициативам.

Приятно, что хоть и маленькими шагами, но мы отходим от стереотипов и женщины в нашей стране могут быть успешными и окрыляемыми.

Еще одна женщина, которая вдохновляет на новые свершения, — Наталья Татаринцева. Она четырехкратная чемпионка мира по pole dance, имеет собственный бренд косметики и одежды. Ранее Наталия Татаринцева дала интервью Викнам и рассказала, как успевает совмещать бизнес, танцы и семейные отношения.