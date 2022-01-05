Розповіді

“Стів Джобс у спідниці”: історія Елізабет Голмс, якій загрожує до 20 років в’язниці

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 05 Січня 2022, 13:00
Елізабет Голмс
Фото: Getty Images, Pexels, Unsplash, IMDb

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