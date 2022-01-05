“Стів Джобс у спідниці”: історія Елізабет Голмс, якій загрожує до 20 років в’язниці

Це міг би бути сценарій до захопливого голлівудського кіно, але це виявилося правдою. Історія про Елізабет Голмс, яку сім років тому визнали наймолодшою жінкою-мільярдером у світі та якій нині загрожує 20-річне заґратування.

Її називали Стівом Джобсом у спідниці. Сама Елізабет неодноразово зізнавалася, що Джобс — її кумир. Ба більше, почала наслідувати стиль засновника Apple.

Про Елізабет Голмс та її компанію Theranos написали книгу Bad Blood, і вона таки стала бестселером. HBO зняв документальний фільм на основі книги, а зірка Голодних ігор Дженніфер Лоуренс готується до зйомок повнометражної картини, в якій зіграє персонажа Голмс.

Та не про цю славу мріяла сама Елізабет. Попереду на неї чекають заключні судові засідання і, цілком можливо, наступні 20 років вона проведе за ґратами.

З чого все починалось

Елізабет Голмс виросла в родині посадовця й працівниці Конгресу США у Вашингтоні. Як і всі діти, “мріяла змінити світ”.

Все, чого я дійсно хочу, це відкрити щось нове, — написала вона в листі своєму батькові у 9 років.

Була відмінницею, закінчила школу з відзнакою, вступила до Стенфорду. Але навчання так і не завершила, кинула у свої 19.

Стартап Theranos

У цьому ж віці дівчина засновує стартап під назвою Theranos, обігруючи слова “терапія” та “діагностика”. Її мета — створити прилад, який допоможе діагностувати хвороби за краплею крові з пальця.

Сама Елізабет казала, що дуже боялася щеплень та медичних маніпуляцій зі шприцами, тож прагнула до створення девайсу, який би визначав хвороби за однією краплиною крові та ставив би широкий спектр діагнозів.

Кумир — Стів Джобс

За кумира амбітна дівчина обрала собі засновника компанії Apple Стіва Джобса. 2007 року вона запросила на роботу в Theranos кількох працівників компанії Джобса. Їм доручили розробку дизайну апарату для аналізу крові. Він повинен був мати сенсорний екран (на кшталт iPhone).

Для розробки корпусу пристрою було залучено відомого у Кремнієвій долині фахівця з промислового дизайну Іва Бехара.

Сама Голмс називала свій інноваційний пристрій “айподом в медицині”.

Стиль дівчини усе більше нагадував стиль Джобса: вона почала носити чорні водолазки та чорні штани.

Перші крихти брехні

Під час перемовин з власниками американської мережі аптек Walgreens та супермаркетів Safeway Елізабет Голмс заявила, що систему діагностики вже використовують в армії США. Та річ була в тім, що американським армійцям новітній пристрій дали для ознайомлення.

В інтерв’ю підприємниця також казала, що розробка Theraneos дозволяє виявляти на ранніх стадіях ВІЛ-інфекцію та різні форми раку, а ще — діагностувати смертельні захворювання до того, як це змогли б зробити лікарі. Втім, жодних доказів Голмс не мала.

Але вона гордо заявляла:

“Ми створимо світ, в якому більше ніхто не прощатиметься надто рано”.

Дуже поважні інвестори та перший мільярд

Інвестувати в компанію Theranos захотіли такі поважні особи, як екс-президент США Білл Клінтон, медіамагнат Руперт Мердок і майбутній міністр освіти в кабінеті Дональда Трампа Бетсі Девос.

Родина Девоса, для прикладу, вклала в стартап $100 млн. На той момент загальні інвестиції сягали $900 млн.

Після укладення контрактів з Walgreens та Safeway капіталізація стартапу сягнула $9 млрд.

Елізабет Голмс визнали наймолодшою жінкою в історії, якій вдалося самостійно заробити понад $1 млрд.

Обличчя Голмс прикрашало перші шпальти газет та провідних бізнес-видань США — Forbes і Fortune. Видання Time додало її до переліку топ-100 найвпливовіших людей Америки.

Рада компанії теж поповнилася знаними та впливовими людьми. До неї увійшли Джеймс Меттіс (керівник Пентагону при Трампі), а також колишні держсекретарі США Джордж Шульц та Генрі Кіссінджер.

Цікавість до компанії Theranos виявляв і Джо Байден, який нині очолює Сполучені Штати Америки.

Допитливість журналіста The Wall Street Journal

Один із журналістів відомого видання The Wall Street Journal Джон Каррейру ще з 2000-х років почав досліджувати діяльність компанії Голмс. Спершу це обмежувалося його допитливістю, та з часом репортер дізнався про Theranos надто багато секретів.

Він провів кілька розмов з колишніми та чинними працівниками стартапу і з’ясував, що багато співробітників Theranos змушували фальсифікувати дані, ними маніпулювали, їм погрожували.

Зі співробітниками нерідко розривали контракт і вимагали нерозголошення інформації про компанії. Саме тому кілька співрозмовників Джона Каррейру просили організувати зустріч на дуже високому рівні конспірації. Вони переймалися за власну долю.

Найбільшим відкриттям для журналіста стало те, що Theranos багато років працювала над мильною бульбашкою.

Виявилося, що однієї краплини крові критично мало для встановлення правильного діагнозу.

А тому результати досліджень часто фальсифікували й інвестори отримували дедалі менше правдивої інформації. Про результати свого розслідування Каррейру написав у книзі Bad Blood. Саме вона і стала бестселером.

А в травні 2013 року у власному будинку покінчив життя самогубством основний розробник технології Theranos — біохімік Йан Гіббонс. Наступного дня він мав з’явитися до суду, захищати технологію від перших позивачів.

Останній подих Theranos

Восени 2015 року виходить розслідування The Wall Street Journal, в якому наголошується: технологія компанії надавала хибні результати, які призводили до масових помилкових діагнозів.

Через розробку Theranos у людей помилково діагностували, зокрема, рак та ВІЛ. Розпочалися судові процеси.

Одним із перших, хто заявив про те, що технологія хибна, був онук колишнього держсекретаря США Джорджа Шульца, Тайлер Шульц. Він входив до ради директорів Theranos і став одним із джерел під час розслідування The Wall Street Journal.

2016-го року судовий позов подала мережа супермаркетів Walgreens. Від компанії-розробника вимагали повернення $140 млн інвестиції. Та наступного року Голмс пішла на мирову й мала сплатити близько $30 млн “відкупних”.

2018 року стало відомо про закриття компанії. Елізабет Голмс навіть вдалося домогтися мирової угоди з Федеральною комісією з цінних паперів США (SEC). Це обійшлося їй у $500 тисяч та 10-річну заборону обіймати керівні посади в публічних компаніях.

Хеппі-енду не сталося

Улітку 2018 року прокуратура штату Каліфорнія висунула Голмс та її партнеру по бізнесу, і не тільки Рамешу Балвані, звинувачення в шахрайстві. Пара вже встигла розлучитися, і кожен добровільно здався ФБР.

Жоден із них свою провину не визнає.

Розгляд справи почався 31 серпня торік у федеральному суді Каліфорнії. Процес переносили кілька разів через коронавірус, а згодом — через вагітність Голмс.

Результати судового процесу проти Елізабет Голмс

До кінця судовий процес ще не завершений. Але 4 січня 2022 року суд визнав підприємницю винною у шахрайстві з використанням електронних засобів, змові з метою шахрайства проти інвесторів, обмані громадськості.

Загалом йдеться про чотири з 11 пунктів обвинувачення, передає ВВС.

Ще за трьома пунктами Голмс виправдали. Але справа не завершена. Присяжні мають дійти згоди щодо ще кількох пунктів обвинувачення.

Сама Голмс продовжує наполягати на власній невинуватості й планує оскаржувати рішення суду. Тим часом громадськість та прокурори наголошують: “Замість провалу бізнесу вона обрала шахрайство”.

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