Рассказы

“Перед глазами стояли кадры из фильмов о Второй мировой”: что переживали жители военного Харькова в 2022 году

Виктория Мельник, редактор сайта 09 марта 2023, 07:00
Татьяна Бинчук
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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