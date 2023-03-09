“Перед глазами стояли кадры из фильмов о Второй мировой”: что переживали жители военного Харькова в 2022 году

Война дала нам возможность переоценить свои ценности. Люди, которые смогли выбраться из опасности, понимают это лучше всех.

Харьковчанка Татьяна Бинчук рассказала УП.Жизнь о 42 днях, которые она с семьей прожила под шквальными обстрелами.

Исчезали целые подъезды

По ее словам, за первый месяц войны родной Харьков был весь в дырах от российских снарядов. Оккупанты целились не только по гражданским домам, но и по памятникам архитектуры: они разгромили одну из архитектурных визиток Харькова — Дворец труда на площади Конституции.

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Татьяна с мужем и дочерью жили на Салтовке. Этот район обстреливался беспощадно.

Я думала об одном: когда попадет снаряд, чтобы сразу убило насмерть, чтобы не мучиться, — делится женщина.

Также Татьяна вспоминает, как в дом матери прилетел кассетный снаряд. Исчез весь соседний подъезд.

— Это была кассетная бомба, она очень странно разрывается — какими-то волнами. К примеру, в 12-этажке могут остаться целыми окна на первом этаже, а на втором полностью вылететь. Затем третий и четвертый этажи целые, а на пятом все выбито.

Харьковчанка вспоминает, что они сидели в одной квартире и верили, что боевые действия скоро закончатся.

Из-за постоянного стресса у Татьяны начали трястись руки. А через несколько дней все в квартире понимали и различали, из какого оружия и куда стреляют.

— Мы почти не спали. А когда засыпали, то постоянно просыпались от громких звуков или когда в соседнем доме вылетали окна. С криками быстро бежали в коридор, чтобы хотя бы спрятаться за несколькими стенами. А дом буквально содрогался, — рассказывает Татьяна.

Деньги ничего не стоили

В первый месяц войны сложнее всего было с продуктами. Харьковчанка вспоминает, что деньги тогда не стоили ничего.

Люди выживали в прямом смысле слова: еду искали буквально под обстрелами и под артиллерией, и под автоматными очередями. Прятались, где видели.

В первые дни еще работали супермаркеты: даже те, которые уже были обстреляны. Люди сплачивались и разбредались по району в поисках продовольствия.

Люди обменивались продовольствием между собой, потому что в конце концов даже самое необходимое купить было негде.

— Однажды волонтеры привезли нам килограмм сала, половину свежей курицы, полмешка картофеля, немного огурчиков, лука. В тот момент в нашем доме осталось ориентировочно 50 человек. Курицу отдали тем, у кого были маленькие дети. А этот килограмм сала я делила на 50 человек — по 20 граммов на человека.

Я не знала, как это делать, а когда делила, перед глазами стояли кадры из фильмов о Второй мировой, — говорит харьковчанка.

Деньги заканчивались очень быстро, потому что работу семья потеряла. Так что на очень нужные, однако такие дорогие мясо и колбасу никто тратиться не хотел.

Вместе с тем Татьяна говорит: памятник при жизни стоит поставить харьковским электрикам и коммунальщикам, которые даже под огнем восстанавливали свет в квартирах харьковчан. Также в течение всех адских дней в городе вывозили мусор.

Так они продержались до начала апреля. А потом взяли минимум вещей, последние деньги и отправились в Винницу, где уже обжились их друзья.

Татьяна вспоминает, что по дороге к вокзалу она закрыла глаза, чтобы не видеть разрушенный город.

Только слышала комментарии мужа: “И этого больше нет, и того нет”. А я сидела и думала: я еду по улице, которой больше не существует, людям больше негде жить.

С тех пор харьковчане уже год проживают в доме в Виннице. Местная жительница уехала в другую страну, но позволила беженцам пользоваться всем, что есть в доме.

Теперь Татьяна работает в местной волонтерской группе. Она считает, что нужно помогать всем, кто в этом нуждается. Кроме волонтерства Татьяна Бинчук подрабатывает страховым агентом. Работают уже сын и муж женщины.

Семья ждет победы и возвращения в родной город, хотя от прежней жизни не осталось больше ничего.

Россия до сих пор продолжает ежедневные обстрелы мирных городов, однако после удачного контрнаступления ВСУ россияне отошли от Харькова. Как выживали те, кто на протяжении всей войны оставался в опасных районах Харькова, читай в нашем материале.

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