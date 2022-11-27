Северная Салтовка возвращается к жизни — как восстанавливают разрушенные районы Харькова

Северная Салтовка — один из наиболее пострадавших районов Харькова. Когда ВСУ отбросили россиян от Харькова, здесь начала понемногу возвращаться жизнь. Как это происходит — рассказали в Армия.Inform.

Летом власти запустили на Северную Салтовку наземный транспорт, свою работу выполняют коммунальщики, продолжаются строительные работы. Уже несколько месяцев функционируют некоторые рынки и супермаркеты.

Жительница дома, расположенного ближе всего к Кольцевой дороге, Светлана вернулась домой в конце мая. Ее жилье пострадало от российских обстрелов. К началу полномасштабного вторжения она только закончила в квартире ремонт.

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Когда очередной российский снаряд попал в дом, загорелся сильный пожар.

Наш дом тогда горел пять суток. Думали, что ничего не останется. Но нам более-менее повезло, уцелели стены, часть окон, — делится женщина.

Ее семья живет сейчас в одной комнате. В квартире есть только электричество. Отопление и газ не дают из-за повреждения теплотрассы. Женщина набирает воду из соседнего источника, а стирать одежду ездит к знакомым в другой район Харькова.

Несмотря на все проблемы, семья не боится с уверенностью смотреть в будущее. В дом завезли OSB-панели, которыми зашьют выбитые окна, позже надеются починить крышу.

— Никуда не хочу ехать, дома и стены лечат. Постепенно все восстановим, починим. Очень надеемся, что власть нам поможет, — говорит Светлана.

Восстановительные работы продолжаются и в соседней многоэтажке. Россияне полностью разбили квартиру на последнем этаже. Строителям уже удалось разобрать завалы, сейчас кладут шлакоблоковые перегородки, впоследствии сделают перекрытие.

Все работы хотят завершить к Новому году, останется только возобновить коммунальные услуги.

Если это здание почти восстановили, то в другом работа только началась. В нем есть угроза разрушения подъезда, поэтому пришлось вместо разрушенных стен помещений установить металлические сваи. Строители разбирают завалы, доставляют стройматериалы и поднимают их с помощью крана на пострадавшие этажи.

Им помогают коммунальщики: убирают строительный мусор, пилят поврежденные деревья. Во дворах чисто, установлены новые мусорные баки.

Рядом открыли Пункт Несокрушимости, в котором можно получить все базовые услуги. Круглосуточно здесь дежурят спасатели и медики, которые готовы помочь при необходимости.

Раньше мы рассказывали о Пунктах Несокрушимости. Их открыли по всем Украине. Узнай, как они работают и ищи их адреса по ссылке.

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Фото: Армія.Inform