Північна Салтівка повертається до життя — як відновлюють зруйновані райони Харкова

Північна Салтівка — один з районів Харкова, який постраждав найбільше. Коли ЗСУ відкинули росіян від Харкова, тут почало потроху повертатися життя. Як це відбувається — розповіли в Армія.Inform.

Влітку влада запустила на Північну Салтівку наземний транспорт, свою роботу виконують комунальники, тривають будівельні роботи. Вже кілька місяців навіть функціонують деякі ринки та супермаркети.

Жителька будинку, який розташований найближче до Кільцевої дороги, Світлана, повернулася додому наприкінці травня. Її будинок постраждав від російських обстрілів. До початку повномасштабного вторгнення вона тільки-но завершила у квартирі ремонт.

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Коли черговий російський снаряд потрапив у будинок, зайнялася сильна пожежа.

Наш будинок тоді горів п’ять діб. Думали, що вже нічого не залишиться. Але нам більш-менш пощастило, вціліли стіни, частина вікон, — ділиться жінка.

Її родина живе зараз в одній кімнаті. У квартирі є лише електрика. Опалення та газ не дають через пошкодження теплотраси. Жінка набирає воду із сусіднього джерела, а прати одяг їздить до знайомих в інший район Харкова.

Попри усі негаразди, родина не боїться з впевненістю дивитися у майбутнє. До будинку завезли OSB-панелі, якими зашиють вибиті вікна. Згодом сподіваються полагодити дах.

— Нікуди не хочу їхати, вдома і стіни лікують. Поступово все відновимо, полагодимо. Дуже сподіваємося, що влада нам допоможе, — каже Світлана.

Відновлювальні роботи тривають і у сусідній багатоповерхівці. Росіяни повністю розбили квартиру на останньому поверсі. Будівельникам вже вдалося розібрати завали, зараз кладуть шлакоблокові перегородки, згодом зроблять перекриття.

Усі роботи хочуть завершити до Нового року, залишиться тільки поновити комунальні послуги.

Якщо цей будинок майже відновили, то в іншому робота тільки розпочалася. У ньому є загроза руйнування під’їзду, тож довелося замість зруйнованих стін помешкань встановити металеві пали. Будівельники розбирають завали, доставляють будматеріали та підіймають їх за допомогою крану на постраждалі поверхи.

Їм допомагають комунальники: прибирають будівне сміття, пиляють пошкоджені дерева. У дворах чисто, встановлені нові сміттєві баки.

Поруч відкрили Пункт Незламності, в якому можна отримати усі базові послуги. Цілодобово тут чергують рятувальники й медики, які готові допомогти за потреби.

Раніше ми розповідали про Пункти Незламності. Їх відкрили по всій Україні. Дізнайся, як вони працюють та шукай адреси за посиланням.

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Фото: Армія.Inform