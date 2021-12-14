Твое собачье дело! — Мартин Якуб о новом детективе и жестоком обращении с животными

Недавно украинский писатель Мартин Якуб выпустил новый детектив Не твое собачье дело, в котором поднял проблему жестокости над животными. Свой гонорар за книгу он отдал приюту для животных под Киевом.

Автор рассказал, почему выбирает социально важные темы для своих книг, чем вас увлечет сюжет, а также над каким романом он работает сейчас.

Сюжет детектива Не твое собачье дело

Не твое собачье дело — это продолжение серии с Максом Гедзем, главным героем романа Мертвые модели.

Хотя история выдумана, у Макса есть свой прототип. Книга находит отклик у читателей, потому что выглядит правдоподобно.

По сюжету, бывший АТОвец Макс Гедзь становится частным детективом. Однако клиенты не выстраиваются в очередь к начинающему эксперту.

Главному герою разве что изредка перепадают заказы на слежку за неверными мужьями. Поэтому финансовое положение Макса заставляет его затянуть пояс потуже.

Когда к Гедзю обращается бывший одноклассник, чья жена загадочно погибла, Макс неохотно берется за это дело. Ведь отношения у них были не самые лучшие еще с детства в Горловке.

Однако смерть женщины — совсем не несчастный случай, как думает полиция. В этой истории фигурирует убийца-психопат, свидетели, которым нельзя доверять, и… собаки. Много собак.

Почему люди жестоко обращаются с животными

Жестокое обращение с животными — это часть нашей национальной культуры. Испокон веков у нас собаки жили на цепи, а котят топили в мешке в реке, — рассказывает Мартин Якуб.

Люди воспринимают животных как нечто, над чем они имеют полную власть и могут даже лишать их жизни.

Я в своих книгах поднимаю важные социальные темы, которые не являются мейнстримными. Моя задача — вынести проблему жестокого обращения с животными на уровень литературы. Ведь книга имеет более долгую жизнь, чем новостная заметка, например.

Многие читатели были шокированы тем, что в принципе такая проблема существует. А как ее преодолеть? Это довольно много растянутых по времени сроков, начиная с образования, реформ правоохранительной, судебной систем и заканчивая изменением менталитета. Это задача для наших детей.

Детектив является одним из лучших жанров, чтобы показать время, в котором происходит действие. Без обращения к реальным объектам, улицам, проблемам общества детектив будет подвешен в воздухе. Это уже будет скорее фэнтези.

Проблематика романа

Как сказал известный украинский писатель Анатолий Днестровой, Не твое собачье дело — это первый роман в современной украинской литературе, затрагивающий тему жестокости над животными.

На самом деле, эта проблема раскрывает еще более глубокую тему, которая сейчас волнует наше общество, — поиск справедливости. И основной вопрос, который поднимается в моем детективе, можно ли зло наказывать злом.

В цивилизованных государствах справедливость обеспечивают правоохранительные органы. Наши же нередко являются не защитниками, а наоборот инициаторами несправедливости. Поэтому люди берут власть в свои руки и начинают искать справедливость доступными им методами.

Иногда в медиа можно увидеть сообщения, когда у защитников животных лопается терпение и они устраивают самосуд над догхантерами — их избивают и даже убивают.

Кстати, приобрести книгу можно на сайте издательства Vivat.

Кто они — украинские догхантеры

Догхантеры (охотники на собак) бывают трех типов.

Первый тип возник из-за неспособности нашего государства урегулировать проблему бездомных животных. Ведь на самом деле они могут нести определенную угрозу для общества, если это не контролируется муниципальными органами.

Люди разбрасывают запретные таблетки, чтобы популяция собак или кошек уменьшилась. Главное, что такие догхантеры искренне верят, что делают доброе дело.

Есть второй тип догхантеров — это охотники. Они хотят потренировать свои навыки стрельбы, подготовиться к охотному сезону и т.д. Люди выезжают на пустырь и расстреливают собак.

Но самый страшный тип — это садисты, получающие удовольствие от страданий живого существа. На самом деле грань между жестоким обращением с животными и людьми достаточно тонкая.

В книге Не твое собачье дело есть эпизод, в котором ребенок жестоко обращался с животными, а во взрослом возрасте агрессивное поведение перекинулось на людей.

Исправить такую ​​ситуацию может страх заниматься этим. Но может ли жестокость полностью исчезнуть? Нет, такой уж наш несовершенный вид.

Я был знаком с одним довольно нормальным мужчиной, как мне казалось. А потом выяснилось, что этот человек является одним из главных догхантеров Украины. Причем у него это так удачно получается, что он даже соответствующие юридические организации создает.

Как помочь приютам для животных

Когда я получил часть прибыли от своей книги, я потратил ее на целый багажник продуктов для Гостомельского приюта для животных. Об этом можно посмотреть сюжет.

Каждому, кто хочет помочь приютам, лучше напрямую обратиться к людям, которые этим занимаются. Любая помощь, на которую вы способны, будет полезна.

По-моему, деньги давать можно тогда, когда вы уверены в том, что этот ресурс не пойдет на чьи-то личные нужды. Лучше позвонить по телефону или прийти в приют и спросить, что именно нужно сейчас. Это может быть еда или лекарства.

Но есть еще один вид помощи, когда вообще не нужно тратиться — приехать в приют и погулять с какой-нибудь собакой или кошкой, убрать или сварить покушать. Есть множество вариантов для помощи.

О новом романе

Сейчас я работаю над романом, затрагивающим проблему расизма в Украине и межнациональных отношений. Почему в нашем обществе расизм так глубоко вшит, хотя вроде бы украинцы — гостеприимная нация?

Ежегодно в Украине совершается около 200 убийств иностранцев. И это только официально зарегистрированные случаи на основе межнациональной розни. Почему-то мы об этом не говорим.

В моей новой книге американка Салли приезжает в село в Житомирской области, где когда-то жил ее дед. Там она становится свидетелем убийства девушки-мулатки.

Напоследок

Литература создает социальную дискуссию. Следует работать над популяризацией таких острых социально важных тем.

Один человек не слишком может повлиять на общество и государство, но если многие небезразличные будут отстаивать свои идеи, то государство в конце концов прислушается к ним.

Кстати, возможно, тебе будет также интересно почитать, какие любимые книги у Константина Стония. Посмотри интервью нашей Эммы Антонюк с журналистом.