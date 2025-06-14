С нуля до лицензии: как украинские медики перезапускают свою карьеру в Польше

Полномасштабное вторжение вынудило тысячи украинцев искать убежище за границей, и среди них — немало высококвалифицированных медиков.

По данным Министерства здравоохранения Польши, около 4 тысяч украинских медицинских работников официально трудоустроились в стране.

Однако для многих это не просто смена места работы, а полная перезагрузка карьеры, требующая изучения языка, сдачи сложных экзаменов, а порой и повторного обучения.

Почему польская медицина нуждается в украинских специалистах, но не всегда легко их принимает? Как выглядит путь от “временного разрешения” до полноценной лицензии и признания специалистом? И что чувствуют те, кто ещё вчера был признанным профессионалом, а сегодня должен доказывать, что достоин вообще работать по специальности?

Sestry рассмотрели три реальные истории разочарования, борьбы и нового старта.

Инна, стоматолог: горький опыт “инструмента для заработка”

Инна приехала в Польшу из Харькова около полугода назад, спасаясь от ежедневных обстрелов и отсутствия условий для нормальной жизни.

Польское государство упростило процедуры для украинских медиков, позволив получить условную лицензию на 5 лет для работы под присмотром польского врача.

Инна воспользовалась этой возможностью и, несмотря на незнание польского языка, быстро устроилась в частную украинскую стоматологическую клинику.

Сначала это казалось идеальной возможностью сразу начать работать. Однако вскоре Инна почувствовала себя “не врачом, а инструментом для заработка”.

Польский медицинский рынок быстро адаптировался к росту числа украинских пациентов, создавая спрос на украиноязычных врачей.

Некоторые частные клиники увидели в этом финансовую возможность, но иногда пренебрегали качеством услуг и условиями труда.

Читать по теме На людях тренируют удары дронами. Как медики Никополя держатся, несмотря на длительную усталость Дроны пытаются ударить точечно — в группы людей или транспорта.

Инна оказалась в системе, где её опыт, образование и этика перестали иметь значение. Работа сводилась к быстрым приёмам, минимальному взаимодействию и отсутствию поддержки.

Я не чувствовала себя врачом, — рассказывает Инна.

Такой опыт был изнурительным, и она решила взять паузу.

Сейчас Инна изучает польский язык и рассматривает возможность нострификации диплома. Она понимает, что это дорогой и эмоционально сложный процесс, но боится вернуться туда, где её используют.

Инна убеждена, что для профессионального уважения нужно быть частью официальной системы.

Если хочешь уважения, ты должен быть частью официальной системы. Иначе ты навсегда “временный специалист”, — отмечает она, готовая пройти этот путь до конца.

Марина Белоус, семейный врач: долгий, но стоящий путь признания

История Марины Белоус, семейного врача с 15-летним опытом, показывает другой путь.

Она переехала в Польшу в марте 2022 года с тремя детьми, имея твёрдое намерение продолжать работать по специальности.

Врач — это не просто работа, это часть меня, — говорит Марина.

Марина также воспользовалась условной лицензией, но сразу решила строить долгосрочную карьеру, что требовало полной нострификации диплома.

Этот процесс включает языковой экзамен NIL (Naczelna Izba Lekarska) по медицинскому польскому языку и комплексный экзамен по клиническим дисциплинам.

Первым шагом для неё стало интенсивное изучение польского языка, ежедневно по 4-6 часов в течение полугода.

Язык — это ключ.Даже если ты лучший специалист, без языка не сможешь ни пообщаться с пациентом, ни работать в коллективе, — подчёркивает Марина.

После успешной сдачи языкового экзамена Марина получила работу врача первого контакта и дополнительно прошла курсы УЗИ.

Параллельно она готовилась к комплексному нострификационному экзамену, который охватывает 160-200 вопросов из различных областей медицины.

Это тестирование проводится 3-4 раза в год и стоит 4 685 злотых (по данным на весну 2025 года). Подготовка заняла ещё около полугода.

Это как снова поступить в медуниверситет, только уже с багажом опыта, детьми и войной за плечами, — говорит Марина, оказавшаяся среди 20% кандидатов, успешно сдавших этот экзамен.

После полной нострификации диплома Марина официально получила право работать в польской системе здравоохранения.

Сейчас она принимает пациентов как врач общей практики, дежурит в госпитале и проводит УЗИ.

Она отмечает, что в Польше семейный врач имеет широкий спектр ответственности, выступая руководителем здоровья пациента. Большинство её пациентов — поляки, и она не чувствует предвзятого отношения.

Марина подчёркивает значительные отличия польской системы от украинской: отсутствие очередей, приём по предварительной записи, конфиденциальность коммуникации и 15-минутные приёмы.

Среди коллег царят уважение и поддержка. Заработная плата значительно выше, чем в Украине, и зависит от уровня знаний и договорённости.

Марина чувствует себя уверенно и стабильно, несмотря на значительные нагрузки.

Это очень сложно и достаточно долго. Но эта работа точно окупится.Я твёрдо знаю, что это инвестиция в будущее — моё и моих детей. Здесь есть система, есть уважение, — утверждает она.

Екатерина Казак, офтальмолог: начало с нуля “честно и по правилам”

Третья героиня, офтальмолог Екатерина Казак, выбрала официальный, хотя и значительно более сложный путь.

Она приехала в Варшаву на третий день войны. Имея белорусское гражданство, Екатерина не получила льгот, доступных украинским врачам, и через 9 месяцев ожидания её заявку на условную лицензию отклонили.

Тогда она решила идти официальным путём нострификации диплома.

Я использовала время ожидания решения, чтобы разобраться с легализацией и активно изучать язык.Решила идти официальным путём, насколько сложно бы ни было, — делится Екатерина.

Ей удалось успешно сдать два экзамена: языковой по медицинскому польскому и комплексный по общей медицине.

После нострификации она получила статус выпускницы медицинского университета.

Следующий этап — стажировка (13 месяцев) или два года работы в польской системе здравоохраненияПосле этого — ещё один экзамен LEK (Lekarski Egzamin Końcowy), и только тогда можно получить полную врачебную лицензию.

Для работы по своей специальности, например, офтальмологом, нужно иметь титул специалиста, что требует поступления в резидентуру.

То есть нострификация — это только середина пути. Ты не можешь сразу стать специалистом, — объясняет Екатерина.

Сегодня Екатерина работает врачом-резидентом в университетской больнице в Лодзи, будучи единственной иностранкой среди коллег. Её пациенты — преимущественно поляки.

Она признаётся, что её польский язык ещё далёк от идеала, но когда создаёшь атмосферу безопасности и объясняешь каждый свой шаг, недоверие исчезает.

Екатерина считает, что украинским врачам, планирующим переезд, нужно быть готовыми к серьёзным вызовам.

— Важно осознать, что это сложный и изнурительный путь. Дома ты мог быть звездой, а здесь начинаешь с нуля. Вероятнее всего, придётся учить язык и параллельно работать. Конкуренция не только с поляками, но и с эмигрантами… А главное — нужно постоянно учиться. И не сдаваться, верить в себя и всё время двигаться вперёд, насколько сложной и страшной ни казалась бы дорога, — советует она.

Перспективы и вызовы для украинских врачей в Польше

Эти истории ярко демонстрируют, что путь украинского медика в Польше не прост.

Он требует не только медицинских знаний, но и глубокого понимания системы, готовности к долгосрочному обучению и умения адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на значительные вызовы, те, кто преодолевает этот путь до конца, получают возможность работать в стабильной системе с должным уважением и значительно более высоким уровнем дохода.

Это инвестиция в будущее, которая, несмотря на все трудности, того стоит.

Ранее мы рассказывали о новых возможностях для медиков, планирующих выехать за границу в 2025 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.