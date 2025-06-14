Истории Рассказы

С нуля до лицензии: как украинские медики перезапускают свою карьеру в Польше

Мария Дзюба, редактор сайта 14 июня 2025, 13:00
С нуля до лицензии: как украинские медики перезапускают свою карьеру в Польше
Фото Pexels

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