Маленькую Маргаритку оставили в “окне жизни”— как малышку вернули к маме

История из Кропивницкого, которая тронула многих украинцев, наконец получила развязку. Супруги добились возвращения своей маленькой дочери, которую мать в состоянии отчаяния оставила в так называемом окне жизни. Об этом сообщила Алина Наумова Кировоградской Правде.

Больше чем полгода длились судебные процессы, проверки и экспертизы, а тем временем девочка жила в больнице под присмотром медиков.

Теперь Маргарита снова дома со своими родителями. Для семьи этот момент стал настоящим облегчением и долгожданным счастьем после месяцев неопределенности. Историю семьи рассказало Суспільне.

Почему мать оставила собственного ребенка

27-летняя Алина Наумова признается, что решилась на этот шаг в момент глубочайшего психологического кризиса.

Это был ее второй ребенок — старшей дочери Арине четыре года, а младшая Маргарита появилась на свет 24 декабря 2024 года.

Я знала, что в роддоме есть оконце жизни. Туда положила ребенка и сказала ей: “Я за тобой вернусь”, — вспоминает женщина.

Алина приехала домой поздно, мужу сказала, что ребенок в больнице.

А уже ночью, когда проснулась кормить, осознала, что я натворила, — вспоминает молодая мать.

На следующий день вместе с мужем Ярославом она отправилась забирать дочь, но оказалось, что девочку уже зарегистрировали как подкинутую.

Супруги сразу обратились в суд

Муж и жена немедленно обратились в службу по делам детей и подали заявление в суд.

Сначала им обещали помощь, но позже опека обжаловала решение и запретила даже видеться с Маргаритой, пока не будет доказано отцовство.

Мы носим продукты, игрушки, средства ухода. Звоню каждый день, хочу знать, как она. Неужели я так бы делала для чужого ребенка? — говорит мать.

Ярослав признает, что тоже обвинял себя.

Недосмотрел, не понял ее состояние. Было очень тяжело, но я держался за мысль, что мы её вернём. Иначе и быть не могло.

Судебная тяжба затянулась из-за апелляции службы опеки. Лишь в мае удалось назначить ДНК-экспертизу. И только после этого процесс сдвинулся с мёртвой точки.

Почему так произошло

Психологи объясняют, что после родов у женщин часто происходят гормональные изменения, которые могут привести к серьёзным эмоциональным срывам.

Послеродовая депрессия усугубляется социальными и семейными проблемами.

— Могут спровоцировать сложные роды, болезнь ребенка, отсутствие поддержки. А в условиях войны, когда нет стабильности, риск еще выше. Главное — не замыкаться, а искать помощи, — объясняет психолог Татьяна Самброс.

Женщина вспоминает, что сразу после родов ее состояние резко ухудшилось: очень болела спина, мышцы были напряжены даже во сне. Она потеряла молоко, а старшая дочь болела.

Больше всего ее выбило из колеи то, что мужа Ярослава задержали в военкомате на целый день.

Это единственный человек, на которого я могу положиться. Когда его забрали, я не знала, где он, что с ним, и это меня просто сломало, — рассказывает Алина.

Она перестала спать, нормально питаться, избегала общения с людьми. Ей казалось, что если выйдет на улицу, то что-то случится, появились тревожные мысли.

На фоне этого развилось тяжелое эмоциональное состояние, которое врачи определяют как послеродовую депрессию.

Психологи объясняют: гормональные изменения после рождения ребёнка в сочетании с отсутствием поддержки и страхом за будущее могут подтолкнуть женщину к поступкам, о которых она потом жалеет.

Маленькая Маргарита уже дома

В мае супруги получили определение суда о проведении экспертизы.

Главная цель — вернуть свою дочку. Без нее у меня будто оторвали кусок сердца, — говорит Алина.

Теперь Маргарите уже восемь месяцев, и она снова дома со своей семьей.

Путь к воссоединению семьи оказался долгим — более шести месяцев длились судебные заседания и экспертизы, необходимые для подтверждения отцовства.

