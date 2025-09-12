Маленьку Маргаритку лишили у віконці життя — як маля повернули до мами

Історія з Кропивницького, яка зворушила багатьох українців, нарешті отримала розв’язку. Подружжя домоглося повернення своєї маленької донечки, яку мати у стані відчаю залишила у так званому віконці життя. Про це повідомила Аліна Наумова Кіровоградській Правді.

Більше ніж пів року тривали судові процеси, перевірки та експертизи, а тим часом дівчинка жила у лікарні під наглядом медиків.

Тепер Маргарита знову вдома зі своїми батьками. Для родини цей момент став справжнім полегшенням і довгоочікуваним щастям після місяців невизначеності. Історію родини розповіло Суспільне.

Чому мати залишила власну дитину

27-річна Аліна Наумова зізнається, що наважилася на цей крок у момент глибокої психологічної кризи. Це була її друга дитина — старшій доньці Аріні чотири роки, а молодша Маргарита з’явилася на світ 24 грудня 2024 року.

Я знала, що в пологовому є віконечко життя. Туди поклала дитину і сказала їй: “Я за тобою повернуся”, — згадує жінка.

Аліна приїхала додому пізно, чоловікові сказала, що дитина в лікарні.

А вже вночі, коли прокинулася годувати, усвідомила, що я наробила, — пригадує молода мати.

Наступного дня разом із чоловіком Ярославом вона вирушила забрати доньку, та виявилося, що дівчинку вже зареєстрували як підкинуту.

Подружжя відразу звернулося до суду

Чоловік та дружина одразу звернулися до служби у справах дітей і подало заяву до суду.

Спочатку їм обіцяли допомогу, але згодом опіка оскаржила рішення і заборонила навіть бачитися з Маргаритою, допоки не буде доведене батьківство.

Ми носимо харчі, іграшки, засоби догляду. Телефоную щодня, хочу знати, як вона. Невже б я так робила для чужої дитини? — каже мати.

Ярослав визнає, що теж звинувачував себе.

Недогледів, не зрозумів її стану. Було дуже важко, але я тримався за думку, що ми її повернемо. Інакше й бути не могло.

Судова тяганина затягнулася через апеляцію служби опіки. Лише у травні вдалося призначити ДНК-експертизу. І тільки після цього процес зрушив із мертвої точки.

Чому так сталося

Психологи пояснюють, що після пологів у жінок часто відбуваються гормональні зміни, які можуть призвести до серйозних емоційних збоїв. Післяпологова депресія посилюється соціальними та сімейними проблемами.

— Можуть спровокувати складні пологи, хвороба дитини, відсутність підтримки. А в умовах війни, коли немає стабільності, ризик ще більший. Головне — не замикатися, а шукати допомоги, — пояснює психологиня Тетяна Самброс.

Читати на тему Крик мами й дитина в крові: історія порятунку маленької Віки з Херсона Прочитай історію 14-річної дівчинки, яка після вибуху в Херсоні втратила ліву руку.

Жінка згадує, що одразу після пологів її стан різко погіршився: дуже боліла спина, м’язи були напружені навіть уві сні. Вона втратила молоко, а старша донька хворіла.

Найбільше її вибило з колії те, що чоловіка Ярослава затримали у військкоматі на цілий день.

Це єдина людина, на яку я можу покластися. Коли його забрали, я не знала, де він, що з ним, і мене це просто зламало, — розповідає Аліна.

Вона перестала спати, нормально харчуватися, уникала спілкування з людьми. Їй здавалося, що якщо вийде на вулицю, щось трапиться. Руки й ноги тремтіли, з’явилися тривожні думки.

На фоні цього розвинувся важкий емоційний стан, який лікарі визначають як післяпологову депресію.

Психологи пояснюють: гормональні зміни після народження дитини у поєднанні з відсутністю підтримки й страхом за майбутнє можуть підштовхнути жінку до вчинків, про які вона потім шкодує.

Маленька Маргарита вже вдома

У травні подружжя отримало ухвалу суду про проведення експертизи.

Головна мета — повернути свою донечку. Без неї в мене наче відірвали шматок серця, — каже Аліна.

Шлях до возз’єднання сім’ї виявився довгим — понад шість місяців тривали судові засідання та експертизи, необхідні для підтвердження батьківства.

Тепер Маргариті вже вісім місяців, і вона знову вдома зі своєю родиною.

Для батьків це повернення стало і важким випробуванням, і водночас важливим уроком. Вони зізнаються: усе пережите змусило їх ще більше цінувати кожну мить, проведену поруч із дітьми.

А тим часом в Одесі трапилася трагедія. 39-річна жінка викинула з вікна багатоповерхівки свою новонароджену дитину.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!