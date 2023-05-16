Понимала, что за краску украинских цветов уже могут посадить! История крымчанки, арестованной ФСБ за движение сопротивления

Сине-желтые ленты, патриотические надписи и листовки с призывами бойкотировать российских военных. Так с врагом сражаются те, кто оказался на оккупированной территории. Эта история об одной из активисток Виолетте Столяровой, которая на протяжении семи месяцев напоминала оккупантам, что Крым — это Украина!

Захватчики поймали женщину и чуть не посадили в тюрьму. К счастью, ей удалось вырваться.

Исправляла надписи на стенах

Виолетта показывает фото стены с надписью, которую она исправляла.

— Там было написано: “Севастополь — це Україна”. Позже кто-то это исправил “це” на “не”, с чем я не согласилась. Уже на русском дописала “это” и добавила “ВСУ рядом”, — делится активистка.

Она писала патриотические лозунги, развешивала сине-желтые ленты, перерисовывала российские знаки “Z”.

Это видели и другие люди, понимавшие, что сопротивление существует. Какие-то мои единомышленники, отчаявшиеся от страха, могли надеяться, что все не так плохо, — рассказывает женщина.

Она отдавала себе отчет, что даже за найденную краску цветов украинского флага россияне могут бросить в тюрьму. Но, говорит, с каждым ударом российских ракет по Украине все больше понимала: молчать дальше не может.

— После Винницы, удара по Днепру… Просто “сорвало крышу”. Я стала писать: “Севастополь — это Украина, Крым — Украина! Слава Украине!” У меня было желание пересечь границу, записаться в ряды ВСУ и воевать, — признается крымчанка.

Движение Жовта стрічка вдохновила на сопротивление

Движение сопротивления Жовта стрічка зародилось в Херсоне. Именно оно вдохновило Виолетту на сопротивление в Крыму. Сейчас это движение охватывает все оккупированные территории. Его участники — смелые люди, не боящиеся кошмарить оккупантов. Их оружие — украинская символика, патриотические надписи и листовки с призывами бойкотировать российские паспорта или псевдореферендумы.

Приобщиться к такому сопротивлению женщина решила, когда поняла, что массовых протестов в Крыму не будет.

— Первой мыслью было, что на второй или третий день полномасштабного вторжения должны быть организованы митинги. Но что? Никаких митингов не было.

Патриотические надписи оккупантов изрядно раздражали. Всё мгновенно стирали. Виолетта обновляла, пока ФСБ не выследила ее за камерами видеонаблюдения.

Мне на телефон начали поступать звонки. 17 звонков. Я поняла, что это не просто звонки… Наверное, по мою душу. Надо собираться и убегать. Не успела, начали ломиться в дверь, — продолжает она.

Виолетту задержали, конфисковали телефон и заставили зачитать: “Хочу предупредить жителей региона об участии в подобных акциях. Вас найдут, будьте уверены”.

После этого крымчанка наскоро упаковала вещи и уехала из Крыма. Там осталась вся ее жизнь. В Киеве женщина пытается строить новую. Говорит, здесь, несмотря на сирены и ракетный террор российских военных, чувствует себя в безопасности и может дышать свободно. Почувствовала это, как только пересекла границу.

Дорога в Крым Виолетте закрыта. Там она пребывает в розыске. Женщина верит, что домой еще вернется. В родной, украинский Севастополь!

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