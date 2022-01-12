Выделяться даже в пандемию? Легко! Черниговец создал уникальную маску-аксессуар

А тебе надоело носить медицинские маски? Они могут натирать уши и провоцировать раздражение лица.

22-летний черниговец Никита Шолом еще год назад решил эту проблему. Он придумал маску, крепящуюся на лице без резинок.

Уникальная технология заинтересовала местных бизнесменов, и через год удалось создать линию массового производства WauMasк.

Начался локдаун. Я сидел в съемной квартире и думал, что нужно что-то изобрести, — комментирует молодой человек.

Тяга к изобретательству у юноши была еще с детства. В школе он разработал прибор для оценки количества топлива.

Затем изучал математику и физхимию в Кембриджском колледже и количественную психологию в США. Когда началась пандемия коронавируса, парень вернулся в Украину.

На карантине Никита читал научную литературу и складывал листки бумаги, как оригами. Не заметил, как уже через неделю в руках держал первый образец инновационной защитной маски.

Маска имеет вид подковы. У нее нет никаких резинок или липучек. Ее можно использовать многократно. А еще она стабильно держится на лице.

По словам изобретателя, маска имеет тот же уровень защиты, что и обычная медицинская.

Со своим творением юноша пришел в Черниговскую промышленно-продовольственную палату. Стартап сразу заинтересовал руководителя компании PET Technologies Александра Суворова.

Несмотря на то, что компания занимается производством оборудования для изготовления пластиковых бутылок, она решила помочь молодому черниговцу реализовать свою идею.

Идей в мире есть миллионы. Реализованных идей мало, а хорошо реализованных — еще меньше. Поэтому наша сила как производственного предприятия именно в реализации, — рассказывает Александр Суворов.

Через год удалось организовать полуавтоматизированную линию производства. В ее разработку компания инвестировала более $120 тыс.

В будущем планируется перейти на полностью автоматизированный цикл производства.

Пока тестировали, производили до 200 масок в день. Когда же линия заработает на полную, обороты увеличат в разы.

Никита Шолом делится планами на будущее.

Мы планируем производить более 3,5 тысяч единиц в день. Начинаем глобально выходить на рынок Украины и после того, как нарастим обороты, собираемся заходить в США.

Пока маски продают только через сайт. Уже было реализовано более десяти тысяч штук.

Уникальным средством индивидуальной защиты заинтересовались крупнейшие сети АЗС и магазины косметики. Они хотят одеть в такие маски своих работников.

Никита говорит, что хоть эта маска и изготовлена ​​из более крепкого материала, чем медицинская — это скорее модный аксессуар, который обязательно заинтересует женскую аудиторию.

Маска не портит макияж, потому что использует силиконовые накладки в местах крепления (на щеках и носу).

Разработчики маски говорят, что при активном использовании она прослужит до двух недель, но нужно дезинфицировать ее горячим паром с помощью утюга.

Сейчас это защитное средство стоит 137 грн, но в будущем цена может существенно снизиться.

А у вас есть проблемы с кожей лица после маски? Если да, то не беспокойтесь. Вы не одни такие. Все больше людей страдают от маскне из-за постоянного ношения средств индивидуальной защиты.

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