Розповіді

Виділятися навіть у пандемію? Легко! Чернігівець створив унікальну маску-аксесуар

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 12 Січня 2022, 15:00
Чернігівець Микита Шолом винайшов інноваційну маску на обличчя

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