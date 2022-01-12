Виділятися навіть у пандемію? Легко! Чернігівець створив унікальну маску-аксесуар

А тобі набридло носити медичні маски? Вони можуть натирати вуха та провокувати подразнення обличчя.

22-річний чернігівець Микита Шолом ще рік тому розв’язав цю проблему. Він вигадав маску, що кріпиться на обличчі без жодних резинок.

Унікальна технологія зацікавила місцевих бізнесменів, і за рік вдалося створити лінію масового виробництва WauMasк.

Почався локдаун. Я сидів в орендованій квартирі і думав, що треба щось винайти, — коментує молодик.

Потяг до винахідництва юнак мав ще змалечку. У школі він розробив прилад для оцінки кількості палива.

Потім вивчав математику та фізхімію у Кембриджському коледжі та кількісну психологію у США. Коли почалася пандемія коронавірусу, юнак повернувся до України.

На карантині Микита читав наукову літературу та складав листки паперу, наче орігамі. Не стямився, як уже за тиждень у руках тримав перший зразок інноваційної захисної маски.

Маска має вигляд підкови. Вона не має жодних резинок чи липучок. Її можна використовувати багато разів. А ще — вона стабільно тримається на обличчі.

За словами винахідника, маска має той самий рівень захисту, що і звичайна медична.

Зі своїм творінням хлопець прийшов до Чернігівської промислово-продовольчої палати. Стартап одразу зацікавив керівника компанії PET Technologies Олександра Суворова.

Попри те, що компанія займається виробництвом устаткування для виготовлення пластикових пляшок, вона вирішила допомогти молодому чернігівцю реалізувати свою ідею.

Ідей у світі є мільйони. Реалізованих ідей — мало, а добре реалізованих ще менше. Тому наша сила, як виробничого підприємства, саме в реалізації, — розповідає Олександр Суворов.

За рік вдалося організувати напівавтоматизовану лінію виробництва. В її розробку компанія інвестувала понад $120 тис.

У майбутньому планують перейти на повністю автоматизований цикл виробництва.

Допоки тестували, виробляли до 200 масок за день. Коли ж лінія запрацює на повну, оберти збільшать в рази.

Микита Шолом ділиться планами на майбутнє:

Ми плануємо виготовляти понад 3,5 тисяч одиниць на день. Починаємо глобально виходити на ринок України і після того, як наростимо оберти, збираємося заходити в США.

Наразі маски продають лише через сайт. Уже реалізували понад десять тисяч штук.

Унікальним засобом індивідуального захисту вже зацікавились найбільші мережі АЗС та магазини косметики. Вони хочуть одягнути в такі маски своїх працівників.

Микита каже, що хоч ця маска й вироблена з цупкішого матеріалу, ніж медична — це радше модний аксесуар, що обов’язково зацікавить жіночу аудиторію.

Маска не псує макіяж, бо використовує силіконові накладки в місцях кріплення (на щоках і носі).

Розробники маски кажуть, що за активного використання вона прослужить до двох тижнів, але варто дезінфікувати її гарячою парою за допомогою праски.

Зараз цей захисний засіб коштує 137 грн, але в майбутньому ціна може суттєво знизитися.

А ви маєте проблеми зі шкірою обличчя після маски? Якщо так, то не хвилюйтеся. Ви не одні такі. Дедалі більше людей страждають від маскне через постійне носіння засобів індивідуального захисту.

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