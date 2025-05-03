Одна против всей боли — ради десяти детей: история Марины, которая потеряла мужа на войне

Марина вместе с мужем и детьми проживали в Чугуеве. Жили скромно, работали, заботились друг о друге. Но все изменилось с началом полномасштабного вторжения. Муж Марины служил по контракту и в первый же день его отправили на границу, а женщина с детьми в течение десяти дней должны были жить в подвале.

Несмотря на отсутствие транспорта и четких путей эвакуации, Марине вместе с детьми удалось выехать к ее родителям. Все это время женщина была охвачена страхом, ведь ее муж еще в начале вторжения исчез на границе. Но уже в мае командир позвонил Марине и сообщил ужасную весть.

После похорон женщина с детьми переехали к свекрови, ведь боялась потерять их. Два года продолжалась борьба за опекунство, и в день рождения мужа она наконец стала их официальной мамой.

Как ей удалось пережить потерю и кто помог семье на этом пути — рассказывает Марина, жена погибшего Героя.

В Чугуеве осталась позади вся наша жизнь

Мы с мужем родом с Полтавщины, но последние семь лет до начала войны прожили в Чугуеве. У нас десять детей — пятеро из них дети моего мужа.

Наша жизнь была спокойной. Мы оба работали. Муж — военный, но в свободное время работал на еще двух работах. Большая семья нуждалась во многом — и мы делали все, чтобы каждый имел крышу над головой, теплую одежду и полноценное детство.

Жили мы скромно, но счастливо. Особенно ценили наши семейные традиции — выезды на природу, совместные праздники, вечера вместе. Это было простое, настоящее счастье. А потом все это перечеркнула война.

Казалось, будто стоишь над пропастью, и не знаешь, что дальше

Полномасштабное вторжение уничтожило нашу жизнь в один миг. Мой муж был профессиональным военным и 9 с половиной лет служил по контракту. Поэтому когда началось полномасштабное вторжение, его сразу отправили на границу. А мы с детьми еще десять дней оставалась в Чугуеве и жили в подвале.

У нас не было транспорта, ведь нашу машину забрал с собой муж. Куда бы я ни обращалась по поводу эвакуации, слышала одно: “Можем вывезти только детей в Изюм”. Я отказывалась. Как я могу отдать детей неизвестно куда, еще и когда там уже шли боевые действия? В конце концов, нам помогли знакомые.

Я тогда уже была беременна, а еще парализована страхом, ведь боялась, что на блокпосте детей могут забрать. Но нам повезло и мы успешно добрались до моих родителей.

Мы жили у них до начала лета. А муж все это время оставался в статусе пропавшего без вести. Но как-то в мае позвонил его командир и сообщил страшную весть — нашли тело. Ту боль, которая пронзила меня тогда, невозможно передать словами. Я будто почувствовала, как земля ушла из-под ног.

После похорон мы переехали к свекрови. Я боялась, что детей могут забрать, потому что юридически они мне не принадлежали. Когда в августе выплатили зарплату мужа, мы смогли приобрести небольшой дом в Полтаве и переехали.

Дети держали меня, когда я разваливалась на куски

Без детей я бы просто потеряла здравый рассудок. Именно они держали меня тогда, когда казалось, что я рассыпаюсь на кусочки. Обнимали, успокаивали. И сейчас я никогда не плачу рядом с ними. Если совсем тяжело, даю волю слезам на работе или в машине, но дома — нет. Я хочу, чтобы они видели во мне силу, а не боль.

После потери мужа я подала документы на опекунство. И лишь спустя два года бесконечных судов, бумаг и ожиданий, дети стали моими официально.

И произошло это в день рождения моего мужа. Я восприняла это как знак свыше.

Сейчас у меня уже двое внуков. Жизнь продолжается, и я понимаю: жить надо ради детей, потому что другого выхода нет.

БФ Дети Героев стал нашей опорой, когда мир вокруг рушился

Когда мы покидали Чугуев, в моем кармане было всего 100 гривен, а рядом дети, которых нужно кормить. Тогда от знакомых я узнала о Благотворительном Фонде Дети Героев, который стал для нас настоящей опорой. Они обеспечили нашу семью всем необходимым — и материально, и морально.

Сначала я стеснялась просить помощь, ведь мы с мужем всегда все делали самостоятельно. Но тогда семейная помощница Фонда сказала нам: “Мы же для того и существуем — чтобы помогать”.

Благодаря Фонду мы получили все самое необходимое: вещи первой необходимости, гаджеты для обучения, подарки к праздникам. Нам даже помогли с ремонтом дома. Но самым большим подарком стало ощущение, что мы не остались один на один со своим горем.

Также при поддержке Фонда дети побывали в лагере — месте, где они смогли хотя бы на мгновение забыть о боли и снова быть просто детьми.

В самое темное время люди не обошли нашу боль

После всего пережитого многие связи из прошлого оборвались. Но появились новые люди — те, кто сразу приходит на помощь. Я благодарна каждому из них. Потому что в такие моменты поддержка — это больше, чем помощь. Это вера. Вера в то, что мы не одни.

Мы были одними из первых, кто прошел через такую трагедию. И каждый день таких семей становится больше. И каждый раз находятся те, кто не проходит мимо чужой боли.

Я никогда не ожидала, что нас поддержит столько неравнодушных людей. В самый темный период жизни они не отвернулись, а протянули руку. И именно тогда я поняла: человечность не исчезла. А значит есть и надежда.

Подобных историй, к сожалению, меньше не становится. Читай очередную — об Анне с Черниговской области, которая пережила оккупацию, собственноручно похоронила мужа, но надеется на лучшее и продолжает жить дальше.

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