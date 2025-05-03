Розповіді
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Одна проти всього болю — заради десяти дітей: історія Марини, яка втратила чоловіка на війні

Марія Бондар, редакторка сайту 03 Травня 2025, 18:00
Історія матері 10 дітей
103-річна Джоан
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Стала блогеркою у 103 роки! Як Джоан захопила користувачів любов’ю до макіяжу
Орест Дрималовський про Львів
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Морозиво, матчі Карпат й машинки біля Оперного — Орест Дрималовський про Львів дитинства і рідне місто зараз

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