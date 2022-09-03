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Живым он видел ад: история Героя Украины комбата Богдана Дронова, не отдавшего врагу родной земли

Даниэла Долотова, редактор сайта Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 03 сентября 2022, 19:00
Богдан Дронов
Фото: Unsplash, Сайт президента Украины

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