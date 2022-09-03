Живым он видел ад: история Героя Украины комбата Богдана Дронова, не отдавшего врагу родной земли

Каждый год из семи лет напоминает о себе шрамами на теле. Именно столько времени провел на передовой 28-летний комбат ВСУ Богдан Дронов, который недавно смог получить самую большую награду в нашем государстве — Герой Украины.

Всю жизнь мечтал быть военным. В 15 лет стал курсантом, затем военная академия, а затем сразу на фронт. Его всегда тянуло на передовую, где чувствовал себя полезным.

Отдельный батальон Богдан Дронов возглавил в декабре прошлого года. Сразу отправился на фронт и уже там знакомился с большинством своих подчиненных. Несмотря на молодой возраст, сразу заработал себе авторитет благодаря тому, что всегда мог выслушать, поддержать, помочь.

Кроме того, всегда находился рядом на позициях и в бою. На первой линии жил с солдатами. Оттуда руководил боем. Даже в самые жаркие дни февраля и марта, когда беспрестанно работала вражеская артиллерия.

24 февраля тоже встретил на позициях. Говорит, что российские оккупанты активизировались за несколько дней до полномасштабного вторжения. Тогда было такое, чего мы не видели восемь лет – противник открыто выходил для боевых действий.

Первые два российских танка и два состава боеприпасов батальон Дронова взорвал еще за несколько дней до активного наступления вражеских войск. А в первый день полномасштабной войны Богдан Дронов повел батальон в ночную контратаку, чтобы прикрыть фланг бригады.

Операция завершилась успешно, и бойцы начали окапываться на новых позициях. Что такое украинская ярость, оккупанты поняли сразу и оставили свои позиции.

Но российское командование не жалело ни людей, ни снарядов, ради собственных целей. Богдан до сих пор удивляется, как можно посылать своих подчиненных на верную гибель.

Только за первые недели полномасштабного вторжения его батальон 57-й бригады отразил около 20 вражеских атак. Каждая из них заканчивалась десятками убитых оккупантов. Убежать и выжить удавалось единицам.

С каждым днем ​​напор вражеских атак на позиции становился сильнее. Артиллерия равняла квадрат за квадратом. Танки сносили каждое здание.

Три-четыре часа нас просто ровняла с землей артиллерия.

В конце марта оккупанты снова атаковали, на этот раз двумя группами. Одной удалось закрепиться на украинских позициях. Не дожидаясь, Богдан Дронов сформировал ударную группу и спланировал контрнаступление.

Они подумали, что мы испугаемся — и отдадим этот клочок земли.

Однако Богдан Дронов доказал, что украинцы не просто не боятся своего врага, а сильны тем, что вообще не испытывают страха. Взял свои минометы и начал точечно бить по позициям врага, чтобы оккупанты спрятались.

Военный лично корректировал огонь и делал это эффективно, что позволило уничтожить 40 оккупантов. Среди них был и командир российской штурмовой группы.

Потом мои люди зашли с другой точки и зачистили район. Сожгли несколько единиц техники, забрали трофейное оружие.

Бои были настолько активные, что времени не хватало даже на сигарету. Лишь иногда, чтобы известить любимую, что жив, Богдан отправлял ей сообщение со знаком плюс.

Сам спал по три-четыре часа в день. Это был максимум из-за того, что шли постоянные наступления и изменение обстановки. Вместо отдыха Богдан объезжал передовые позиции, чтобы спросить, что нужно и чем может помочь.

Личное присутствие комбата на позициях многих удивляло, потому что его место в углубленном укрытии в нескольких километрах от линии фронта. Но Дронов так не мог, потому что чувствовал, что должен быть там, где труднее всего. Должен быть рядом со своими людьми.

Они верили мне. Знали, если я здесь, не убегаю, значит все будет хорошо. Потому пока я командовал до ранения, мои люди ни одного метра не отдали.

Однако когда его машина с выключенными фарами возвращалась поздно ночью с позиций в штаб, в автомобиль попал артиллерийский снаряд. До врага было всего 300 метров.

Богдан в этот момент не помнит. Говорит, что только может припомнить, как ехал в машине, а потом проснулся уже в больнице. На автоматизме и от непонимания происходящего хотел достать трубку изо рта.

Девушки-волонтеры были на месте и сразу подбежали, начали успокаивать и сказали, что он находится в больнице.

Как в больнице, я должен быть на позициях, – вспоминает свои первые мысли Богдан.

О том, что чудом остался жив, искусственную ком и сложные операции, Богдан узнал уже впоследствии. Как и о том, что за преданность военному делу и выдающиеся успехи на поле боя, его удостоили наивысшей государственной награды.

Позвонил предыдущий командир бригады и поздравил. Богдан спросил, а с чем приветствуют его, на что услышал ответ: “Ты теперь Герой Украины”.

Говорю: “Да как так? У нас все герои”.

Уже потом ему рассказали, что по приказу президента Украины он стал Героем Украины. Лично забрать награду мужчина смог всего через несколько месяцев.

Позади и, к сожалению, впереди у Богдана длительное лечение, несколько операций, но он, как всегда, не теряет чувство юмора.

Черепа у меня нет. Все это титан. Лоб тоже титановый, но плюс тому, что морщин не будет в старости.

Но как представитель нового поколения украинских офицеров, Богдан думает еще и о будущем своей страны и мечтает об эффективной армии, где человек и его профессионализм является наибольшей ценностью.

Свой опыт собирается передавать будущим поколениям офицеров. Богдан уверяет, что победа хоть и не скоро, но будет. Потому что воюют не только ВСУ, фронт держит и весь украинский народ. В таком случае мы непобедимы.

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