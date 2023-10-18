18 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Если сегодня не твой день рождения, но тортика все же хочется, ты всегда можешь отметить любое другое событие в мире. Нужно только знать, какой сегодня праздник.

18 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Европейский День борьбы с торговлей людьми

Европейский парламент в 2007 году положил начало новой важной дате. Этот особый день обычно посвящен повышению осведомленности о феномене торговли людьми, в частности женщинами и детьми, чтобы предотвратить его распространение.

Европейский день бумажного пакета

Также с целью распространить осведомленность о важности использовать эффективную и экологически чистую упаковку, такую как бумажный пакет, был создан День бумажного пакета. Таким образом стремятся предотвратить загрязнение окружающей среды и изменения климата.

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Всемирный день менопаузы

Осведомленность о здоровье женщин до сих пор остается не на достаточном уровне, из-за чего иногда возникают проблемы и осложнения. Поэтому был создан Всемирный день менопаузы, чтобы напомнить женщинам о важности подготовиться к этому периоду и позаботиться о себе заранее.

Международный день женского счастья

Не менее важным остается вопрос ментального здоровья. Поэтому Организация объединенных наций создала в 2017 году Международный день женского счастья, чтобы повысить осведомленность женщин о депрессии и способах ее преодолеть.

День без бороды

Довольно долгое время борода остается едва ли не самым модным трендом среди мужчин. Однако существует важный день, когда Организация объединенных наций предлагает побриться. Проводится этот день в преддверии месяца без бритья, посвященного борьбе с видами рака, с которыми сталкиваются мужчины — рак простаты или яичек.

Всемирный день достоинства

Каждый человек имеет право на достойную жизнь. И этот постулат даже закреплен в Конституции. И всемирная инициатива под названием Всемирный день достоинства имеет целью вдохновить, и научить молодежь осознать собственное достоинство.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 18 октября

18 октября можно отметить несколько религиозных праздников. Один из них это День памяти Дамиана пресвитера, Иеремии и Матфея. Также верующие чтят память священномученика Дионисия Александрийского и апостола и евангелиста Луки.

Приметы 18 октября 2023

если на улице безветренная погода, то скоро станет прохладнее;

если на улице выпал снег, но листья с деревьев еще не опали, то осадки растают;

если снег еще не выпал, то зима придет поздно.

Что можно и нельзя делать 18 октября

не рекомендуется просить или давать взаймы деньги;

не стоит надевать новые вещи в этот день;

также лучше сегодня воздержаться от ссор и оскорблений.

Памятные события 18 октября в истории

В 1851 году в Лондоне впервые опубликовали роман Германа Мелвилла Моби Дик.

В 1896 году появились первые комиксы. Они были опубликованы на страницах издания New York Journal-American.

В 1927 году в Великобритании была создана государственная радиовещательная компания BBC, которая впоследствии стала и телевизионным вещателем.

В 1955 году в Украине была запущена в действие Каховская ГЭС, которую 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали.

В 1995 году Украина вступила в Совет Европы.

Именины сегодня 18 октября

Сегодня, 18 октября, именины отмечают Александра, Гавриил, Григорий, Дамиан, Дионисий, Евдоким, Иеремия, Косма, Мамелхва, Матвей, Харитина.

Также мы делились полным церковным календарем на октябрь 2023 года.

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