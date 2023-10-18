18 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Если сегодня не твой день рождения, но тортика все же хочется, ты всегда можешь отметить любое другое событие в мире. Нужно только знать, какой сегодня праздник.
Европейский парламент в 2007 году положил начало новой важной дате. Этот особый день обычно посвящен повышению осведомленности о феномене торговли людьми, в частности женщинами и детьми, чтобы предотвратить его распространение.
Также с целью распространить осведомленность о важности использовать эффективную и экологически чистую упаковку, такую как бумажный пакет, был создан День бумажного пакета. Таким образом стремятся предотвратить загрязнение окружающей среды и изменения климата.
Осведомленность о здоровье женщин до сих пор остается не на достаточном уровне, из-за чего иногда возникают проблемы и осложнения. Поэтому был создан Всемирный день менопаузы, чтобы напомнить женщинам о важности подготовиться к этому периоду и позаботиться о себе заранее.
Не менее важным остается вопрос ментального здоровья. Поэтому Организация объединенных наций создала в 2017 году Международный день женского счастья, чтобы повысить осведомленность женщин о депрессии и способах ее преодолеть.
Довольно долгое время борода остается едва ли не самым модным трендом среди мужчин. Однако существует важный день, когда Организация объединенных наций предлагает побриться. Проводится этот день в преддверии месяца без бритья, посвященного борьбе с видами рака, с которыми сталкиваются мужчины — рак простаты или яичек.
Каждый человек имеет право на достойную жизнь. И этот постулат даже закреплен в Конституции. И всемирная инициатива под названием Всемирный день достоинства имеет целью вдохновить, и научить молодежь осознать собственное достоинство.
18 октября можно отметить несколько религиозных праздников. Один из них это День памяти Дамиана пресвитера, Иеремии и Матфея. Также верующие чтят память священномученика Дионисия Александрийского и апостола и евангелиста Луки.
В 1851 году в Лондоне впервые опубликовали роман Германа Мелвилла Моби Дик.
В 1896 году появились первые комиксы. Они были опубликованы на страницах издания New York Journal-American.
В 1927 году в Великобритании была создана государственная радиовещательная компания BBC, которая впоследствии стала и телевизионным вещателем.
В 1955 году в Украине была запущена в действие Каховская ГЭС, которую 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали.
В 1995 году Украина вступила в Совет Европы.
Сегодня, 18 октября, именины отмечают Александра, Гавриил, Григорий, Дамиан, Дионисий, Евдоким, Иеремия, Косма, Мамелхва, Матвей, Харитина.
Также мы делились полным церковным календарем на октябрь 2023 года.
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