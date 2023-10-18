18 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята і традиції цього дня

Якщо сьогодні не твій день народження, але тортика все ж таки хочеться, то ти завжди можеш відзначити будь-яку іншу подію у світі. Потрібно лише знати, яке сьогодні свято.

18 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

Європейський парламент у 2007 році започаткував відзначення нової важливої дати. Цей особливий день зазвичай присвячений підвищенню рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми, аби запобігти його поширенню.

Європейський день паперового пакета

Також з метою поширити обізнаність про важливість використовувати ефективну та екологічно чисту упаковку, таку як паперовий пакет, було започатковано День паперового пакета. Таким чином прагнуть запобігти забрудненням довкілля та змінам клімату.

Зараз також дивляться

Всесвітній день менопаузи

Обізнаність про здоров’я жінок і досі лишається не на достатньому рівні, через що часом виникають проблеми на ускладнення. Тому був започаткований Всесвітній день менопаузи, аби нагадати жінкам про важливість підготуватись до цього періоду та попіклуватись про себе заздалегідь.

Міжнародний день жіночого щастя

Не менш важливим лишається питання ментального здоров’я. Тому Організація об’єднаних націй започаткувала у 2017 році Міжнародний день жіночого щастя, щоб підвищити обізнаність жінок про депресію та способи її подолати.

День без бороди

Досить довгий час борода лишається чи не найбільшим модним трендом серед чоловіків. Однак існує важливий день, коли Організація об’єднаних націй пропонує поголитися. Проводиться цей день напередодні місяця без гоління, який присвячений боротьбі з видами раку, з якими стикаються чоловіки — рак простати чи яєчок.

Всесвітній день гідності

Кожна людина має право на гідне життя. І цей постулат навіть закріплений у Конституції. Та всесвітня ініціатива під назвою Всесвітній день гідності має на меті надихнути та навчити молодь усвідомити власну гідність.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни 18 жовтня

18 жовтня можна відзначати кілька релігійних свят. Одне з них — День вшанування пам’яті Даміана пресвітера, Єремії та Матвія. Також віряни вшановують пам’ять священномученика Діонісія Олександрійського та Апостола і євангеліста Луки.

Прикмети 18 жовтня 2023

якщо на вулиці безвітряна погода, то скоро стане прохолодніше;

якщо на вулиці випав сніг, але листя з дерев ще не опало, то опади розтануть;

якщо сніг ще не випав, то зима настане пізно.

Що можна і не можна робити 18 жовтня

не рекомендується просити чи давати в борг гроші;

не варто надягати нові речі в цей день;

також краще сьогодні утриматись від сварок та образ.

Пам’ятні події 18 жовтня в історії

У 1851 році в Лондоні вперше було опубліковано роман Германа Мелвілла Мобі Дік.

У 1896 році з’явилися перші комікси. Вони були опубліковані на сторінках видання New York Journal-American.

У 1927 році у Великій Британії було створено державну радіомовну компанію BBC, яка згодом стала й телевізійним мовником.

У 1955 році в Україні було запущено в дію Каховську ГЕС, яку 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали.

У 1995 році Україна вступила до Ради Європи.

Іменини сьогодні 18 жовтня

Сьогодні, 18 жовтня, іменини відзначають Олександра, Гавриїл, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Косма, Мамелхва, Матвій, Харитина.

Також раніше ми ділились повним церковним календарем на жовтень 2023 року.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.