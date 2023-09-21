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Покров Пресвятої Богородиці, апостолів Фоми та Якова. Церковний календар на жовтень 2023 — старий та новий стиль

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 15:30
Церковні свята у жовтні 2023: детальний церковний календар свят
Фото: Unsplash

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