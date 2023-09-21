Покров Пресвятої Богородиці, апостолів Фоми та Якова. Церковний календар на жовтень 2023 — старий та новий стиль

Жовтень — другий місяць, відколи багато вірян перейшли на новий церковний календар ПЦУ. Звикати до нових дат буває важко, тому щоб не заплутатися, ми розповімо про все.

Читай у нашому матеріалі, які церковні свята будуть у жовтні 2023 — детальний опис та дати за старим та новим стилем.

Церковні свята у жовтні 2023: детальний церковний календар свят

Ми поділимося календарем найважливіших церковних свят за новим (ПЦУ) та старим стилем. Читай детальніше про кожну з дат, традиції святкування та що означають ці свята.

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1 жовтня (14 жовтня за старим стилем) — Покров Пресвятої Богородиці

Це велике церковне свято на честь чудесного явлення Діви Марії жителям Константинополя. Воно відбулося у середині X століття у Влахернській церкві.

У церкві ховалися люди від облоги сарацинів, вони молилися про порятунок. Тоді сталося диво, святий юродивий Андрій з Епіфанієм побачили, як Божа Матір молилася за порятунок людей.

Після молитви вона прикрила людей покривалом з Престолу, Покров сяяв у руках, а поруч з’явилися янголи та святі. Ворог відступив наступного дня.

У цей день можна відвідати церкву та помолитися про зцілення, мир, захист від ворога, щастя та добробут. Крім цього варто допомогти нужденним.

6 жовтня (19 жовтня за старим стилем) — апостола Фоми

Апостол Фома був одним з 12 учнів Христа. Він був загадковим, мав дар пізнання та не вірив людям, доки не перевіряв, що вони кажуть. Одного разу він не повірив у Воскресіння Христа.

Віряни щороку вшановують день апостола Фоми, моляться до нього про віру та впевненість.

9 жовтня (22 жовтня за старим стилем) — апостола Якова

Апостол Яків вів праведне життя та навертав людей у християнство. Він був сумлінним учнем, одним із найближчих до Ісуса. Став першим єпископом Єрусалимської церкви.

Проповіді його мали велику силу на людей, що жили на далекій землі Римської імперії — сучасній Іспанії, тому тепер багато міст названі там з частинкою Сантьяго. Якова стратили за навернення людей у християнство, його смерть була дуже жорстокою, тому віряни вшановують його пам’ять.

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16 жовтня (29 жовтня за старим стилем) — мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому

У цей день вшановують пам’ять мученика Лонгіна Сотника, він був римським воїном та служив під началом Понтія Пілата. Його завданням було охороняти Голгофу біля підніжжя Хреста.

За біблійними переказами Лонгін проколов списом ребра розіп’ятого Спасителя. Кров’ю і водою, що витекли, він зцілив хворі очі.

18 жовтня (31 жовтня за старим стилем) — апостола і євангеліста Луки

Лука був одним з учнів Христа, а також істориком, який намагався передати всі вчення та події життя Спасителя та апостолів. Віряни вшановують його за праведні діяння та відвідують церкву.

У цей день можна сповідатися, прийняти миропомазання, а наступного дня причаститися. Можна читати Євангеліє.

26 жовтня (8 листопада за старим стилем) — священномученика Димитрія Мироточця

Димитрій був сином цісарського достойника. Після смерті батька він став проконсулом. За християнську віру його кинули до в’язниці, де він благословив Нестора на боротьбу проти цісаря.

Дізнавшись про благословення, воїни цісаря вбили Димитрія. У цей день можна відвідати церкву та помолитися про Божу милість.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється новий церковний календар.

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